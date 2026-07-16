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COPA DO MUNDO 2026

Deschamps prega respeito à disputa do 3º lugar da Copa: "Ganhar pelo que a camisa representa"

França, que foi campeã em 2018 e vice em 2022, disputa terceiro lugar da Copa do Mundo neste sábado (18)

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Didier Deschamps, treinador da França nas últimas quatro Copas, se despede da seleção Didier Deschamps, treinador da França nas últimas quatro Copas, se despede da seleção  - Foto por PAUL ELLIS / AFP

Campeã em 2018 e vice em 2022, a França poderia desprezar a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, sábado, diante da Inglaterra, como muitos o fazem, após cair na semifinal contra a Espanha. Em sua despedida oficial do comando da seleção após 14 anos, Didier Deschamps vai no caminho contrário e prega total respeito à disputa, revelando que significa muito ao país.

"Existe um 3º lugar para buscar. Temos esse dever em relação ao que este uniforme representa, em relação a todas as pessoas que estão por trás da seleção francesa de futebol", destacou o treinador.

O treinador vem motivando seus jogadores a encararem o compromisso frente os ingleses com seriedade. Em sua visão, a torcida que acompanhou os Bleus em todos os estádios da Copa merecem um final honroso em Miami Gardens.
 

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"Mesmo com a enorme decepção por não termos alcançado nossas expectativas, temos outro desafio pela frente. Não será no domingo, mas no sábado. Nosso dever é fazer tudo o que pudermos para vencer por todas as pessoas que nos apoiam", disse.

Deschamps não contará com o zagueiro Saliba, substituído por lesão diante dos espanhóis por Lacroix. E ainda pode fazer trocas, com Hernández podendo começar na esquerda após jogo ruim de Digne e no meio-campo, com Kone podendo herdar a vaga de Rabiot.

Além de um lugar no pódio da Copa do Mundo, em jogo ainda está a artilharia da competição, já que o astro Mbappé soma os mesmo oito gols do finalista Messi, da Argentina.

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