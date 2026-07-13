A- A+

Copa do Mundo Deschamps joga favoritismo para a Espanha na semifinal da Copa e prevê 'espetáculo' Treinador não teve receio em ser sincero e tirar risos de alguns dos jornalistas que acompanhavam sua entrevista coletiva no AT&T Stadium

A semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França não será uma revanche para os franceses após duas vitórias espanholas, na Eurocopa e na Liga das Nações da Uefa. Ao menos é o que defende o técnico Didier Deschamps, que inclusive joga o favoritismo para o adversário.

O treinador já havia colocado a Espanha como candidata ao título do Mundial ainda antes da estreia. Questionado sobre essa opinião, Deschamps não teve receio em ser sincero e tirar risos de alguns dos jornalistas que acompanhavam sua entrevista coletiva no AT&T Stadium nesta segunda-feira, véspera da partida

"Sim, eu confirmo", disse, rindo. "Se você ver o que eles fizeram na Copa, eles confirmaram que são os favoritos. Quero colocar pressão extra ao Luis. Ele sabe que as pessoas esperam muito do time. Eles atacam e defendem bem. Será um jogo espetacular, com dois times com muita qualidade. Mas, Luis e eu sabemos como nos defender. Podemos pensar que será um jogo espetacular", completou.

A ideia de uma revanche após as derrotas recentes para a Espanha é recusada pelo treinador. "Se eles só concederam um gol, é porque o oponente tem dificuldade em ter a bola. Veremos quem fará o jogo mais difícil para o adversário. Não há revanche. O passado está no passado."

O francês ainda citou que o cenário é diferente dos embates anteriores. "Mudamos a maneira de preparação, porque as situações são diferentes. O importante é se adaptar. Há fatores e dados diferentes entre os jogos. É a terceira semifinal em que competimos. Estamos confiantes. Se pudermos evitar cometer erros estúpidos, é bom. Mas futebol não é uma ciência exata. Precisamos nos preparar e estar cientes de todos os detalhes."

Mais cedo, em entrevista na Southern Methodist University, onde a França treina, o lateral-direito Jules Koundé também projetou a partida. Ele atua no Barcelona e "conhece os espanhóis" e seu estilo de jogo.

"Acho que a força da Espanha sempre foi muito coletiva, com um jogo de posse. A França, acho que temos um jogo que é um pouco diferente, talvez um pouco mais baseado na transição, mesmo que sempre tenhamos gostado de ter a bola", comentou.

Os destaques individuais foram comentados por Deschamps. "Sabemos as forças da Espanha. Temos as nossas. Levamos em conta a qualidade dos jogadores em campo. Luis estudou nosso time", falou.

"Se eu estudei Yamal e suas qualidades? Sim. Ele é um dos jogadores que podem fazer a diferença em campo. Mas temos nossas soluções. O um contra um pode ser difícil, como deve ser diante de um dos meus jogadores também", concluiu.

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). O duelo que define o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026 será no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

Veja também