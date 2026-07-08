Deschamps lamenta decisão da Fifa sobre Olise e exalta Marrocos: 'Seleção de primeiro nível'

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A seleção da França não conseguiu reverter na Fifa o cartão amarelo recebido por Michael Olise nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o técnico Didier Deschamps confirmou que o recurso apresentado pela federação francesa foi rejeitado, e o atacante seguirá pendurado para o confronto contra Marrocos, nesta quinta-feira, às 17h, válido pelas quartas de final.



"Recebemos a decisão da Fifa esta manhã e o cartão permanece válido", afirmou o treinador durante entrevista coletiva.



A Federação Francesa tentava anular a advertência aplicada na vitória sobre o Paraguai. Caso Olise receba um novo cartão amarelo diante dos marroquinos, ficará suspenso de uma eventual semifinal.





Mesmo insatisfeito com a decisão, Deschamps evitou ampliar a discussão sobre a arbitragem e afirmou confiar no trabalho da equipe comandada pelo argentino Facundo Tello, escalado para o confronto desta quinta-feira.



"Obviamente, alguns temas de arbitragem fogem do nosso controle. Confio nos árbitros e tenho segurança de que farão um bom trabalho. As decisões podem dar margem para discussões, mas os juízes estão ali para aplicar as regras de maneira justa."



O treinador também afirmou que prefere não alimentar polêmicas envolvendo decisões dos árbitros.



"Não podemos voltar atrás. Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros também são cometidos pelos jogadores. Em todas as partidas há decisões que geram debates. Dependendo do lado em que você está, elas podem ser interpretadas de maneiras diferentes. O que passou, passou. Não há sentimento de revanche. Espero que amanhã haja o menor número possível de erros, de todas as partes."



Além da questão disciplinar, Deschamps projetou dificuldades diante de Marrocos e destacou a força ofensiva do adversário, considerado uma das surpresas da competição.



"Planejar essa partida é difícil. Marrocos é um adversário duro. Será um jogo diferente do que foi contra o Paraguai. Vamos enfrentar uma seleção excelente, de primeiro nível. Eles estão aqui para ganhar, gostam de atacar e de fazer gols. Precisamos estar prontos para enfrentar essa equipe."

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