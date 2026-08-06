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FUTEBOL INTERNACIONAL Deschamps recusa oferta milionária do Al Ahli por falta de garantias sobre projeto esportivo Ex-técnico da seleção francesa foi procurado pelo clube saudita para substituir Matthias Jaissle, mas negociações esfriaram após divergências sobre autonomia no comando da equipe

Livre no mercado desde que deixou o comando da seleção francesa, Didier Deschamps recebeu uma proposta milionária para assumir o Al Ahli, da Arábia Saudita.



As conversas avançaram nas últimas semanas, mas não chegaram a um acordo devido às exigências do treinador por maior autonomia nas decisões esportivas.





Segundo informações da imprensa francesa e espanhola, o técnico de 57 anos demonstrou interesse no projeto, mas fez ressalvas quanto ao grau de independência que teria para definir os rumos da equipe, fator considerado decisivo para o impasse nas negociações.

Deschamps encerrou recentemente um ciclo de 14 anos à frente da seleção da França, onde conquistou a Copa do Mundo de 2018, a Liga das Nações de 2021 e ainda levou os Bleus às finais do Mundial de 2022 e da Eurocopa de 2016.

Didier Deschamps, ex-técnico da seleção francesa. Foto: Franck Fife/AFP



Apesar de estar sem clube, pessoas próximas ao treinador afirmam que ele não tem pressa para voltar ao mercado.

Ainda assim, os valores apresentados pelo Al Ahli são considerados suficientemente elevados para que a possibilidade de um acordo não seja descartada de forma definitiva.

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