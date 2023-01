A- A+

Treinador da seleção francesa Deschamps renova com a seleção da França e assina contrato até 2026 Francês foi campeão como jogador em 1998 e como treinador em 2018

O contrato de Didier Deschamps à frente da seleção francesa foi prorrogado até 2026, anunciou o treinador dos “bleus” durante a assembleia-geral da Federação Francesa de Futebol, neste sábado, em Paris. Depois de ingressar na seleção francesa em 2012, Deschamps rescindiu o contrato após a Copa do Mundo no Catar, onde sua seleção chegou à final, mas foi derrotada pela Argentina.

O francês de 54 anos chegou em todas as finais de Copa que disputou até hoje. Em 1998, como jogador, venceu o Brasil na decisão e ficou com o título. Como treinador, em 2018, comandou a seleção na conquista do segundo mundial.

No Catar, porém, conheceu sua primeira derrota em decisões. Com o elenco repleto de desfalques por lesão, a França até lutou, empatou a decisão após sair perdendo por 2 a 0, igualou o placar novamente após sofrer um gol na prorrogação, mas foi superada pela Argentina de Messi nos pênaltis.

