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Copa do Mundo Deschamps se irrita após protesto de jornalistas marroquinos antes de França x Marrocos Treinador francês participou de coletiva onde respondeu apenas jornalistas do seu país

A entrevista coletiva de Didier Deschamps antes das quartas de final da Copa do Mundo foi marcada por um momento de tensão nesta quarta-feira, em Boston. Após o encerramento da atividade, jornalistas marroquinos protestaram por não terem conseguido fazer perguntas ao técnico da França, o que levou o treinador a permanecer no local para responder a mais um questionamento.

A coletiva durou cerca de 20 minutos e teve predominância de perguntas de jornalistas franceses. Segundo relatos da imprensa presente, a assessoria da Federação Francesa de Futebol priorizou profissionais do país, o que gerou reclamações de integrantes da delegação de imprensa de Marrocos.

Ao perceber a insatisfação, Deschamps, que já deixava a sala, voltou ao púlpito e justificou o encerramento da entrevista.

"Peço desculpas, mas preciso voltar ao hotel, almoçar com os jogadores e preparar o treinamento. Não consigo responder às perguntas de todos. Vamos fazer mais uma."

A pergunta adicional partiu justamente de um jornalista marroquino, que citou imagens do treinamento da seleção francesa e questionou se o ambiente da equipe era de excessiva descontração antes do confronto. O treinador rejeitou a interpretação.

"Não estamos em clima de festa. Respeitamos a seleção de Marrocos. Há apenas uma vaga na semifinal e não queremos faltar com respeito ao nosso adversário."

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston, por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo

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