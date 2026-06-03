Deschamps vê Mbappé 'em ótima forma' para defender França e garante presença de Saliba na Copa

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Didier Deschamps acabou de vez, nesta quarta-feira, com dois temores que afligiam os torcedores franceses nos últimos dias. O treinador garantiu que o astro Mbappé chegará "em plena forma" na Copa do Mundo e também garantiu a presença do zagueiro Saliba, afastando rumores de corte por lesão.



Depois de fechar a temporada em baixa, questionado pela torcida (fez um abaixo-assinado por sua saída) e sem títulos com o Real Madrid, muito se falou sobre a queda de rendimento de Mbappé e um possível descontentamento do jogador. Deschamps tranquilizou e já conta com grande desempenho de sua estrela contra a Costa do Marfim, nesta quinta-feira, em Nantes.



"Kylian Mbappé está em ótima forma, física e mentalmente. Ele tem uma experiência que outros não têm. Esta será sua terceira Copa do mudo e ele está se saindo muito bem", afirmou o comandante, esperançoso em brilho do atacante em campos dos Estados Unidos, Canadá e México.





Saliba defendeu o Arsenal na decisão da Champions League diante do Paris Saint-Germain (campeão nos pênaltis), no sábado, com dores que teriam se agravado e poderiam afastá-lo dos jogos por diversos dias. O problema, contudo, parece não ter passado de boatos. Ao menos pela fala de Deschamps.



"Ele está bem e se fosse precio jogar amanhã (quinta-feira, em amistoso com a Costa do Marfim), ele jogaria. Mas ele não vai jogar. É uma questão de gerenciar os seis jogadores que estiveram envolvidos na final da Champions League", explicou Deschamps, descartando problemas clínicos e apenas dando descanso aos finalistas - devem jogar no amistoso contra Senegal, na segunda-feira.



Após encarar a boa seleção africana, a França se dedica à estreia na Copa do Mundo, pelo Grupo I, diante de Gana (dia 16). O segundo jogo será contra o Iraque (22) e o encerramento da fase de classificação ocorre frente a Noruega (26).

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