SANTA CRUZ Desclassificado, lateral Ítalo Silva, do Santa Cruz, projeta clube "melhor no ano que vem" Santa Cruz perdeu por 1 a 0 para o Iguatu e foi desclassificado da Série D neste domingo

Instantes depois da confirmação de que o Santa Cruz estava desclassificado da Série D do Campeonato Brasileiro, ao perder por 1 a 0 para o Iguatu, neste domingo (23), o lateral-esquerdo Ítalo Silva comentou, na saída do campo, sobre o pesadelo ter se tornado realidade no clube coral.

O atleta citou ciência na dificuldade da partida e também pontuou que as condições do gramado atrapalharam a atuação do grupo. No entanto, pediu desculpas e mirou a chegada de uma próxima temporada melhor, dentro de um espaçamento de seis meses.



“A gente sabia que o jogo era difícil. Campo atrapalhou, mas temos que assumir a culpa e pedir desculpas. Agora é ‘bola para a frente’ e esperar um Santa (Cruz) melhor no ano que vem", disse Ítalo Silva.

