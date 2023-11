A- A+

Seleção Brasileira Desde 2000, seleção jogou apenas nove vezes no Maracanã; veja lista dos jogos Nos confrontos realizados, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota

A partida desta terça-feira (21) entre Brasil e Argentina será a décima vez que a seleção brasileira joga no Maracanã, desde o ano 2000. Antes considerada a casa da seleção, o estádio tem recebido um número menor de partidas da equipe.

Nas últimas duas décadas, a seleção canarinha tem descentralizado os seus jogos, além do fato do Maracanã ter ficado longo período fechado em duas ocasiões, para o Pan de 2007 e a Copa do Mundo de 2014.

Do ano 2000 para cá, a seleção jogou nove partidas, com seis vitórias, dois empates e uma derrota. O revés, inclusive, foi justamente contra a Argentina, no final da Copa América de 2021. Foram cinco jogos pelas Eliminatórias da Copa, dois pela Copa América, um da Copa das Confederações e um amistoso.

Veja a lista de jogos:

Brasil 1 x 1 Uruguai - 28/06/2000 - Eliminatórias da Copa

Brasil 5 x 0 Bolívia - 03/09/2000 - Eliminatórias da Copa

Brasil 5 x 0 Equador - 17/10/2007 - Eliminatórias da Copa

Brasil 0 x 0 Colômbia - 15/10/2008 - Eliminatórias da Copa

Brasil 2 x 2 Inglaterra - 02/06/2013 - Amistoso

Brasil 3 x 0 Espanha - 30/06/2013 - Final da Copa das Confederações

Brasil 3 x 1 Peru - 07/07/2019 - Final da Copa América

Brasil 0 x 1 Argentina - 10/07/2021 - Final da Copa América

Brasil 4 x 0 Chile - 24/03/2022 - Eliminatórias da Copa do Mundo

Veja também

Mundial sub-17 Argentina impõe domínio e goleia a Venezuela; seleção enfrenta o Brasil nas quartas da Copa Sub-17