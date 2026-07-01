Desde 2010, lesões durante a Copa atormentam Brasil; relembre

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Sofrer com jogadores lesionados durante a disputa da Copa do Mundo não é novidade para o Brasil. Na edição de 2026, o meia Lucas Paquetá e o atacante Raphinha se machucaram após o início da competição - Wesley foi cortado por contusão sofrida em amistoso de preparação para o torneio e Neymar foi convocado estando em fase de recuperação de lesão.





Lesões

Paquetá, inclusive, pode desfalcar a Seleção até o fim do torneio, enquanto Raphinha ficou fora da partida contra o Japão, mas pode retornar diante da Noruega. O problema, porém, tem prejudicado a Canarinho de forma mais corriqueira desde 2010.

Na Copa do Mundo disputada na África do Sul, o Brasil perdeu Elano após o jogador sofrer um edema ósseo no tornozelo direito na partida diante da Costa do Marfim. O atleta ficou fora do restante da competição.

Em 2014, o atacante Neymar fraturou a terceira vértebra lombar após levar uma joelhada do lateral colombiano Camilo Zúñiga. O camisa 10 não esteve em campo na derrota do Brasil por 7x1 para a Alemanha, na semifinal. Em 2018, os laterais Danilo e Marcelo, o meia Renato Augusto e o atacante Douglas Costa tiveram problemas físicos durante o Mundial da Rússia.

Danilo teve uma lesão no quadril no dia anterior ao jogo contra a Costa Rica e perdeu espaço para Fagner. Marcelo foi acometido por um espasmo na coluna logo nos primeiros minutos da partida contra a Sérvia e foi substituído por Filipe Luís. O lateral, à época jogador do Real Madrid, desfalcou o time contra o México e só voltou nas quartas de final, contra a Bélgica, na derrota por 2x1.

O meia Renato Augusto conviveu com uma inflamação no joelho esquerdo que o fez perder espaço no time titular. Já o atacante Douglas Costa sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita contra a Costa Rica, ficando fora das partidas diante da Sérvia e México.



Cortados

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Brasil teve dois jogadores que se machucaram no decorrer do torneio e foram cortados: o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus, ambos com lesões no joelho direito sofridas perante Camarões. O lateral-direito Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo contra a Sérvia, mas voltou a ficar à disposição no mata-mata.

Já Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito também no duelo perante a Sérvia, ficando afastado dos demais jogos da fase de grupos. Ele retornou perante a Coreia do Sul e jogou também diante da Croácia, pelas quartas de final, no confronto que marcou a eliminação nas penalidades dos pentacampeões mundiais.

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