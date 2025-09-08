A- A+

Futebol Desde que virou SAF, RB Bragantino não perde para o Sport; confira retrospecto Clube paulista enfrenta o Leão no domingo (14), no Cícero de Souza Marques, pela Série A do Campeonato Brasileiro 2025

Ter mudado o modelo de gestão, deixando de ser uma associação sem fins lucrativos para se transformar em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) fez o antigo Bragantino e agora Red Bull Bragantino mudar de patamar financeiro e esportivo nos últimos anos. Alteração que, indiretamente, não beneficiou o Sport. Desde que ocorreu a mudança, o Leão não conseguiu vencer o time paulista.



A última vitória do Sport diante do adversário foi pela Série B 2019. Leandrinho e Guilherme marcaram os gols da vitória rubro-negra por 2x1, na Ilha do Retiro. Léo Ortiz, hoje no Flamengo, anotou o do antigo Bragantino.

O jogo seguinte das equipes foi na Série A, em 2020, meses depois do agora RB Bragantino ter se tornado uma SAF. Na antiga casa do clube, no Nabi Abi Chedid, os mandantes ganharam por 2x0. No returno, na Ilha do Retiro, empate em 0x0.

As equipes voltaram a se encontrar na Série A 2021. Assim como na temporada passada, o jogo na Ilha terminou sem gols. Já no confronto da volta, na casa do RB Bragantino, os paulistas venceram por 3x0.

O jogo mais recente entre os clubes foi no primeiro turno do Brasileirão deste ano. Na Ilha do Retiro, o Sport perdeu por 1x0, com gol de Juninho Capixaba. As equipes se enfrentam no returno, domingo (14), no Cícero de Souza Marques. O Leão é o lanterna da competição, com 10 pontos. O RB Bragantino está em oitavo, com 30.

Cálculos

Segundo o site “Chance de Gol”, o clube que fizer 45 pontos terá 99% de chances de evitar a queda. Ou seja, o Sport teria de somar mais 35 pontos para se salvar. O que significa ter um aproveitamento de 64,8%.

Levando em consideração a classificação atual, apenas três clubes do Brasileirão possuem aproveitamento superior a esse: Flamengo (74%), Palmeiras (71%) e Cruzeiro (66%), trio que está no G4 e briga pelo título do torneio.

Porém, pelo desempenho atual dos times do Z4, as estatísticas apontam que talvez seja possível um clube conseguir evitar a queda somando 39 pontos. Isso porque o 16º colocado, o Santos, tem 22 pontos e aproveitamento de 34%. Se o Sport terminar com 39, ele teria essa mesma porcentagem de pontos ganhos.

Em 2019, por exemplo, o Ceará evitou o rebaixamento fazendo justamente 39 pontos. Em compensação, o Santos em 2023 caiu com 43, mesma pontuação que os rebaixados Coritiba (2017) e Internacional (2016) fizeram. Em 2013 e 2009, Portuguesa e Figueirense, respectivamente, caíram com 44.

Em 2009, o Coxa retornou à Série B mesmo somando 45. Em 2008 e 2007, Figueirense e Corinthians, respectivamente, caíram com 44.

Reforma

O Nabi Abi Chedid está passando por um processo de demolição para a construção no local de uma Arena. O tempo estimado para a conclusão das obras é de cinco anos, com capacidade para receber 20 mil pessoas.

Veja também