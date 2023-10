A- A+

Sport Desempenho no returno cai, adversários crescem e Sport vê acesso em risco Nos 12 jogos do segundo turno, Rubro-negro viu aproveitamento em relação ao turno inicial cair 6%

Apesar de correr atrás do resultado e conseguir o empate diante da Ponte Preta, na última rodada, a atuação do Sport na Ilha do Retiro - especialmente no primeiro tempo - foi um reflexo do que vem sendo o time neste segundo turno da Série B. Em termos de comparação com os primeiros 19 jogos, o Rubro-negro até viu a classificação na tabela melhorar. Entretanto, o aproveitamento caiu em 6%.

Nos 12 jogos realizados até o momento no returno, o Sport tem apenas a sétima melhor campanha. São 20 pontos conquistados de 36 disputados. Um aproveitamento de 55,5% dos pontos. Atlético-GO (26), Juventude (24), CRB (23), Guarani (22), Mirassol* (21) e Vitória (21) são as equipes que somaram mais pontos que os pernambucanos no recorte.

Para se ter uma ideia, o Leão fechou o primeiro turno na quarta posição, com 35 pontos e um aproveitamento de 61,4%. Foram dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Apenas Vitória (37), Novorizontino (36) e Vila Nova (35 e saldo superior) tiveram desempenhos melhores.

Agora, faltando sete compromissos para o término da Segundona, o site da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) crava que com 69 pontos um time sobe para a Série A. Para atingir a meta, o Sport precisaria de 14 pontos dos 21 que ainda estão em jogo. Ou seja, ter um aproveitamento de 66,6% nas partidas finais. São 11% a mais do desempenho atual no returno.

Em meio aos cálculos, o time dirigido por Enderson Moreira tem parada dura pela frente. Na próxima segunda-feira (16), visita o terceiro lugar Juventude (54), no Alfredo Jaconi, às 20h, pela 32ª rodada. Um revés pode fazer a equipe leonina deixar o G-4.

*Mirassol já jogou na abertura da rodada. Na terça-feira (10), venceu o ABC, por 2x1, no Frasqueirão.

