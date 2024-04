Desempregado, voluntário em igreja e morando com o tio: a vida de Oscar Pistorius após deixar prisão

A- A+

Em 14 de fevereiro de 2013, Dia dos Namorados em diversos países do mundo, o atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, hoje com 37 anos, matou a namorada, a modelo Reeva Steenkamp, então com 29 anos. Pistorius, que na época estava no auge de sua carreira esportiva, executou a vítima com quatro tiros na porta do banheiro de sua casa em Pretória, na África do Sul. Ele admitiu ter atirado nela, mas alegou que a confundiu com uma ladra.

Desde então, sua vida tem sido uma sucessão de condenações e recursos. Ele foi condenado primeiro a cinco anos de prisão por homicídio culposo, depois a seis, e mais tarde a pena foi aumentada para 15 anos de prisão. No final, a pena foi fixada em 13 anos e cinco meses, deduzido o tempo que já havia passado atrás das grades. Ele foi posto em liberdade condicional em 5 de janeiro deste ano, 11 anos depois de assassinar sua namorada e depois de quase nove anos de prisão.

Três meses depois, Pistorius vive refugiado na luxuosa mansão de três andares de seu tio Arnold, em Pretória. É certamente uma grande melhora em termos de alojamento, depois de passar quase uma década em uma cela. Mas de acordo com meios de comunicação como o The New York Post, novos problemas surgem para Pistorius em sua nova vida em semi-liberdade, depois que seus antigos amigos o condenaram ao ostracismo e ninguém está pensando em ajudá-lo a encontrar trabalho.

Segundo a mídia americana, o ex-atleta entrou em contato com pelo menos dois membros do Comitê Paralímpico Internacional para perguntar sobre a possibilidade de trabalharem juntos de alguma forma, mas foi rejeitado na tentativa de retornar ao mundo esportivo.

“Ele é muito tóxico para trabalhar agora. Não há nada para ele aqui”, admitiu um dos integrantes ao jornal.

Assim, no trabalho, ele foi obrigado a trocar a pista de atletismo pela igreja. A imprensa americana garante que, atualmente, ele trabalha como voluntário na NG Kerk Waterkloof, a igreja cristã que seu tio frequenta, onde realiza tarefas de manutenção e zeladoria.

“Ele assiste aos cultos em silêncio”, diz o jornal, que contatou vários paroquianos. Um deles admite que está irreconhecível: “Ele tem cabelo mais comprido e barba. Também não é tão magro quanto eu esperava. Você nunca saberia que ele era um atleta”. Outro afirma que Pistorius não é amigável nem extrovertido e que nunca sorri: “Ele é apenas uma sombra do que já foi”.

Pistorius, que fez história em 2012 ao se tornar o primeiro atleta duplamente amputado a competir nos Jogos Olímpicos e tem diversas medalhas no currículo, ficará sob vigilância até o fim oficial de sua pena. E isso ocorrerá apenas em 2029. Um oficial de liberdade condicional visita-o em horas aleatórias do dia, confirma o Departamento de Correções da África do Sul. Além disso, ele está sujeito a testes regulares de álcool e drogas. Ele também está proibido de entrar em contato com a família de Steenkamp.

“Tive que sair, é inevitável”, lamentou a mãe de Reeva em entrevista à televisão após a libertação do ex-atleta no início deste ano. “Isso não vai fazer nenhuma diferença na minha vida”, reconheceu.

Durante a liberdade condicional, ele também está proibido de postar nas redes sociais, dar entrevistas ou divulgar um livro de memórias sobre sua vida — o que certamente melhoraria a situação de sua conta corrente. Por isso, por enquanto, ele passa os dias entre a igreja e a mansão do tio, no exclusivo subúrbio de Waterkloof. O complexo, segundo o The New York Post, conta com guardas armados, sistema de defesa eletrônico e vários “cães de ataque”. Todas as medidas de segurança que neste caso o protegem do exterior, ao contrário do que viveu durante os anos de pena de prisão.

Veja também

ESPORTES Morre O.J. Simpson: além do ex-jogador de futebol americano, relembre atletas que foram presos