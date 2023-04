A- A+

COPA DO BRASIL Desfalcado e com técnico novo: veja como chega o Coritiba para encarar o Sport na Copa do Brasil Leão e Coxa se enfrentam pela terceira fase da competição. Confronto está aberto e quem vencer avança para as oitavas de final

O confronto entre Sport e Coritiba, marcado para esta quarta-feira (26), às 19h, na Ilha do Retiro, promete fortes emoções. Se no jogo da ida as equipes protagonizaram um empate em 3 a 3 durante um jogo eletrizante, a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil colocará os times frente a frente novamente e o Coxa tem novidades para a decisão. Além de marcar a estreia do novo técnico alviverde, Antônio Carlos Zago, o clube paranaense terá ainda dois desfalques: o zagueiro Chancellor e o volante Júnior Urso.

Os atletas não viajaram com o restante do elenco na última segunda-feira (24) para Recife e estão sob observação do departamento médico. Júnior Urso foi titular na derrota do Coxa por 3 a 0 para o Fortaleza, no último domingo (23), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o volante mostrou ter sentido um desconforto na região da coxa e, ao ser substituído, foi visto com uma bolsa de gelo na área.

Já o zagueiro Chancellor não foi utilizado na partida contra o Fortaleza, mas estava disponível no banco de reservas. Porém, para o confronto contra o Sport, assim como Júnior Urso, não faz parte dos atletas relacionados. O técnico Antônio Carlos Zago terá Kuscevic e Bruno Viana, dupla de zaga titular, disponíveis para a posição.

Novidades no Coxa

A principal novidade do Coritiba para a partida diante do Sport será a estreia do técnico Antônio Carlos Zago, que chegou ao clube após a demissão do treinador português Antônio Oliveira após sequência ruim de resultados. Para o duelo contra o Leão, o Alviverde chega com o compromisso de dar fim ao jejum de dois meses sem vitórias, com quatro derrotas e três empates em sete jogos. Além disso, o duelo é de extrema importância não só no âmbito esportivo, mas também no financeiro, já que quem passar de fase embolsará a premiação de R$ 3,3 milhões para os seus cofres.

A outra cara nova no elenco é o atacante Wesley Pomba, relacionado para a partida contra o Sport. O atleta, que defendia as cores do Caxias-RS, foi anunciado na última semana como reforço e já está disponível para Zago e sua comissão técnica. Além dele, o jovem lateral Diogo Batista, de 19 anos, também estará no banco. O jogador é cria da base e busca estrear na equipe profissional do Coritiba.

Relacionados do Coritiba para a partida

Goleiros: Gabriel Vasconcelos, Luan Polli e Marcão.

Zagueiros: Kuscevic e Bruno Viana.

Laterais: Jamerson, Victor Luís, Diogo Batista e Natanael.

Volantes: Jesus Trindade, Willian Farias, Andrey, Bruno Gomes e Liziero.

Meias: Boschilia e Marcelino Moreno.

Atacantes: Rodrigo Pinho, Robson, Wesley Pomba, Kaio César, Matheus Cadorini, William Pottker, Alef Manga e Zé Roberto

