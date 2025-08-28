A- A+

Futebol Desfalques, mudanças e pendurados: veja como chega o Náutico para enfrentar o Ituano Timbu ainda busca garantir presença no G4 para ter a vantagem de jogar a última partida do quadrangular em casa

Um Náutico bastante modificado pode entrar em campo diante do Ituano, sábado (30), nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube tem oito jogadores pendurados e que podem ser poupados pensando no quadrangular final que vale o acesso à Série B. Além disso, a equipe segue com atletas se recuperando de lesão e um suspenso no meio-campo.





A lista de pendurados é formada por Muriel, Wellerson, Arnaldo, João Maistro, Rayan, Igor Pereira, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. O primeiro e o último, vale citar, já possuem presença descartada por conta de problemas físicos.

Sem Muriel, Wellerson, também pendurado, será o titular. Na frente, Bruno Mezenga, que vinha substituindo Paulo Sérgio, pode ser poupado, com Samuel Otusanya começando entre os titulares.

Marcos Ytalo pode ocupar a vaga de Arnaldo na direita. Na zaga, o Timbu pode ter a volta de Mateus Silva ao lado de Carlinhos, poupando João Maistro e Rayan do risco de serem suspensos.

“São características diferentes (dos defensores), mas no quesito de não querer tomar gol, de se impor dentro de campo, acho que não muda nada (o parceiro de zaga)”, contou Carlinhos.

Na cabeça de área, Auremir é o mais cotado para entrar na vaga de Igor Pereira. Com Wenderson fora, o time deve ter Marco Antônio e Patrick Allan no setor. Hélio Borges e Vinícius podem ser os pontas.

“Para essa sequência nossa, eu vou ter o melhor para jogar contra o Ituano. Não se fala sobre escalação de equipe, sobre saída de jogador, até o dia do jogo. Todos estão prontos. Fizemos por merecer chegar a esse jogo decidindo uma vaga mais à frente. Nós queremos ficar o mais próximo possível do Caxias”, declarou o técnico Hélio dos Anjos.

Classificação

Em terceiro lugar da Série C, com 33 pontos, o Náutico ainda pode terminar na vice-liderança. Para isso, precisa vencer o Ituano e torcer para a Ponte Preta, atualmente em segundo, também com 33, não ganhar do Londrina, no Moisés Lucarelli.

Se o Timbu empatar, a vice-liderança só será assegurada caso a Ponte perca - empate da Macaca deixa o clube acima. Caso os alvirrubros saiam dos Aflitos derrotados, já não terão mais chances de ficar em segundo e correm o risco de cair até para a quinta posição, ficando atrás de Londrina (quarto) e São Bernardo (quinto), ambos com 30 pontos. Isso ocorrerá se eles ganharem seus respectivos compromissos, tirando a diferença no saldo de gols. O time de São Bernardo enfrenta o Floresta, no Domingão.



“Esse jogo vale invencibilidade, vale a questão de voltar a não tomar gols. Não tem isso de salto alto, de ego lá em cima. O importante é não perder, chegar na próxima fase bem colocado e a segunda posição nos dá vantagem”, reforçou Carlinhos.

