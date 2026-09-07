Desfile de 7 de Setembro homenageia pioneiras do futebol feminino

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As atletas pioneiras do futebol feminino brasileiro serão homenageadas durante o Desfile de 7 de Setembro, nesta segunda-feira, em Brasília. Um grupo de jogadoras que atuaram na seleção brasileira entre as décadas de 1980 e 1990 desfilará pela Esplanada dos Ministérios, em carro aberto.

A homenagem celebra a trajetória da modalidade no Brasil, país que sediará a Copa do Mundo de Futebol Feminino em junho e julho de 2027.

Onze ex-jogadoras foram convidadas a participar da festividade. Tricampeã mundial e técnica da Seleção Brasileira Feminina de Fut7 desde 2019, a baiana Dilma Mendes representará a geração de mulheres que enfrentou o preconceito e a falta de apoio anterior à regulamentação da prática – que só deixou de ser legalmente proibida para mulheres em 1979. Dilma foi eleita três vezes a melhor treinadora do mundo de futebol 7 (também conhecido como society).

A primeira geração pós-profissionalização será representada por cinco ex-atletas que participaram da Copa do Mundo Experimental de Futebol Feminino, em 1988, na China. O Brasil terminou em terceiro lugar. São elas:

Lucilene de Souza Marinho, a Cebola;

Marisa Pires Nogueira;

Mariléia dos Santos, a Michael Jackson;

Iracema Ferreira (Rata);

Suzy Bittencourt de Oliveira.

O segundo grupo é formado por atletas cuja presença em campo avança pela década de 1990:

Miriam Soares;

Lunalva Torres de Almeida, a Nalvinha;

Elissandra Regina Cavalcanti (Nenê);

Yara Silva;

Miraildes Maciel Mota, a Formiga, atleta que disputou sete edições da Copa da Fifa, entre 1995 e 2019.

“Como capitã da primeira Seleção Brasileira feminina, de 1988, sinto-me honrada de estar aqui, com outras pioneiras”, disse Marisa, que além de ganhar a medalha de bronze junto com a equipe de 1988, participou da Copa do Mundo Feminina de 1991.

Para ela, a homenagem ficará marcada na história.

É sempre muito bom nos reunirmos. Ainda mais em um momento tão significativo como este. Representaremos não só nossas gerações e o legado que deixamos, mas o futebol feminino como um todo.”

Encontro

Segundo o Ministério do Esporte, o eixo temático do Desfile de 7 de Setembro dedicado ao futebol feminino e à Copa do Mundo de 2027 proporcionará um encontro de gerações. Ao lado das 11 pioneiras, estarão 40 meninas de um projeto social do Distrito Federal que estão começando na modalidade.

“Às vésperas da Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil, essas gerações se encontram para mostrar que cada novo passo da modalidade foi construído sobre o caminho aberto por quem veio antes”, informou a pasta, em nota, ao acrescentar que, enquanto as pioneiras das seleções de 1988, 1991 e 1995 representam aquelas que abriram caminho, as mais jovens simbolizam o futuro do esporte.

A Copa do Mundo feminina ocorre de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Serão 64 jogos, disputados em oito capitais. A cidade que receberá mais partidas será São Paulo, com dez jogos. Em seguida vem Rio de Janeiro e Fortaleza (nove), Belo Horizonte (oito), Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife (sete).

O anúncio da escolha do Brasil como sede ocorreu em maio de 2024, em um congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia. O Brasil obteve 119 votos e venceu a disputa com a aliança formada por Alemanha, Holanda e Bélgica, que conseguiu 78 votos.

Independência

O desfile na Esplanada dos Ministérios também contará com a presença de atletas de outras modalidades esportivas. No mesmo percurso, estarão nomes de destaque do alto rendimento brasileiro, incluindo competidores olímpicos e paralímpicos, que se juntam às pioneiras e às novas gerações para celebrar o esporte nacional.

A solenidade está prevista para começar às 9 horas, com abertura das arquibancadas a partir das 6h30 e encerramento às 11 horas. A abertura terá a participação de estudantes de escolas públicas, que representarão as 27 unidades da federação. Além do eixo dedicado ao futebol feminino, o evento será estruturado em outros dois eixos temáticos: soberania nacional e enfrentamento à violência contra as mulheres.

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