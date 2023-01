"Desgastante, mas bom para se entrosar", diz Diego Matos sobre maratona de jogos

A- A+

Desde que começou a temporada, essa é a primeira vez que o Náutico terá um prazo superior a três dias de descanso entre um compromisso e outro. Contando da estreia em 2023, no dia 7 de janeiro, contra o Central, a equipe já fez seis partidas no mês. Uma maratona de confrontos que, se por um lado aumentou o desgaste físico, por outro ajudou os atletas a adquirirem ritmo e conhecerem os companheiros.



“Fizemos seis jogos em menos de 20 dias. É desgastante, mas é bom para a equipe se entrosar e buscar a perfeição. Falando por mim, quanto mais minutagem, melhor”, afirmou o lateral-esquerdo Diego Matos.



O próximo compromisso do Náutico na temporada é segunda (30), contra o Porto, nos Aflitos, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

“Jogaremos em casa, com o apoio do torcedor, e esperamos fazer uma grande partida. Vamos buscar corrigir os erros para fazer um grande jogo na segunda”, declarou.

