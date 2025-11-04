A- A+

Premiação Désiré Doué, do PSG, é eleito Golden Boy 2025 Francês de 20 anos superou 24 finalistas e venceu o prêmio do Tuttosport

O francês Désiré Doué, atacante do Paris Saint-Germain, foi eleito nesta terça-feira o Golden Boy 2025, prêmio concedido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do futebol mundial. O jovem de 20 anos sucede o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, vencedor da edição anterior.

A escolha foi feita por um júri internacional que incluiu representantes de diversos veículos de imprensa europeus — entre eles o jornal português A Bola. Doué superou uma lista de 25 finalistas, que incluía os portugueses Geovany Quenda (Sporting) e Rodrigo Mora (FC Porto), além do também portista Victor Froholdt.

O prêmio coroa uma temporada histórica para Doué. O atacante foi eleito melhor jogador da final da Liga dos Campeões, vencida pelo PSG, e conquistou ainda a Ligue 1, a Taça de França e a Supertaça Europeia.

Revelado no Rennes, Doué foi contratado pelo PSG em 2024 e rapidamente se tornou peça-chave do ataque. Com técnica refinada, versatilidade e poder de decisão, o jovem é apontado como um dos principais nomes da nova geração do futebol francês.

Veja também