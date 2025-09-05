A- A+

Eliminatórias Despedida dos sonhos: Messi faz 2 e Argentina vence Venezuela nas Eliminatórias Astro argentino marcou dois gols em seu último jogo pela seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo

O astro Lionel Messi marcou dois gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e foi ovacionado pelos 80 mil torcedores presentes no estádio Monumental, em Buenos Aires.

Messi e Lautaro Martínez marcaram os gols da 'Albiceleste', já classificada para o Mundial do ano que vem.

Com a Argentina cumprindo tabela, os holofotes estiveram voltados para Messi, que aos 38 anos se despediu entre lágrimas de seu último jogo em casa pelas Eliminatórias.

"Estou com muitas coisas na cabeça. Hoje foi meu último jogo disputando pontos. Vivi muita coisa neste campo, boas e nem tanto, mas agora estou vivendo muita alegria com a Argentina, desfrutando jogo após jogo", declarou o camisa 10 após a partida.

"Poder terminar assim, aqui, é o que eu sempre sonhei, poder comemorar com a minha gente. Eu já tinha esse amor no Barcelona, e tê-lo aqui no meu país também é lindo", acrescentou.

Messi confirmou que o jogo contra a Venezuela foi o seu último nestas Eliminatórias. Portanto, ele não vai a Guayaquil na próxima terça-feira para enfrentar o Equador, na 18ª e última rodada.

"[Lionel] Scaloni decidiu que eu devo descansar. Venho de uma lesão e preferimos evitar essa viagem", disse o ídolo argentino.

'La Pulga' não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026, embora tenha reiterado encara "um jogo de cada vez".

"Faltam nove meses, que passam rápido e, ao mesmo tempo, é muito tempo. Terminaremos a temporada [com o Inter Miami], depois terei seis meses para ver como me sinto".

A Venezuela, mesmo com a derrota, ainda tem chances de ir à sua primeira Copa do Mundo. Para isso, precisa se manter na sétima posição da tabela, que a levaria para uma repescagem.

Na última rodada das Eliminatórias, a 'Vinotinto' jogará em casa contra a Colômbia, já garantida no Mundial do ano que vem.

Escalações:

Argentina: Damian Martinez - Nahuel Molina Lucero (Giuliano Simeone 81'), Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Nicolás Otamendi - Lionel Messi (cap), Thiago Almada (Nicolas Paz 81'), Franco Mastantuono (Nicolás González 63'), Leandro Paredes (Exequiel Palacios 74'), Rodrigo De Paul - Julián Álvarez (Lautaro Martínez 74'). Técnico: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo - Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Jon Aramburu, Miguel Zarate (Yeferson Soteldo 56') - Jefferson Savarino (Leonardo Flores 67'), Tomás Rincón (cap) (Jorge Luis Yriarte Gonzalez 46'), Christian Makoun, Cristian Cásseres Jr, Eduard Bello (John Murillo 81') - José Salomón Rondón (Jose Andres Martinez 56'). Técnico: Fernando Batista.

