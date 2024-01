A- A+

Desperdiçando uma sequência de chances, o Náutico empatou sem gols com o Maguary neste domingo (21), no Estádio dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. A partida aconteceu pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Com esse resultado, o clube alvirrubro também "abriu mão" da sua terceira vitória seguida no na disputa, tendo vencido o Afogados por 1 a 0 na rodada passada e, antes, o Flamengo de Arcoverde pelo placar de 2 a 0.

Agora, o próximo compromisso do Alvirrubro será diante do Central, às 16h30 da próxima quarta-feira (24), em Caruaru; já o Maguary, receberá o Sport, um dia depois, às 20h.

Com superioridade em campo nos primeiros minutos do jogo, a primeira chance de abrir o placar foi por uma cobrança perigosa de falta no lado direito, com Patrick Allan. Mas a oportunidade foi afastada pela zaga adversária, que logo mandou para escanteio.

Pouco depois, o jovem Fernandinho, de 20 anos, foi quem tentou fazer o dele. Apesar dos companheiros melhores posicionados, ele chutou ousado de fora da área, e acabou mandando para longe do goleiro Juliano.

Do lado adversário, a primeira investida aconteceu somente pouco antes dos 20 minutos de jogo, em descida pela esquerda, mas só assustou. Em rápida “resposta”, o atacante Ray Vanegas assumiu a bola e mandou para Fernandinho, que transferiu a responsabilidade para Evandro, mas não teve efeito.

Em mais uma tentativa de fazer valer a superioridade e a posse de bola dentro de casa, o alvirrubro seguiu buscando marcar vantagem no placar. Agora, com passe de Vanegas para Igor Pereira. Novamente, em vão.

Também correndo contra o tempo, o Maguary ressurge com um breve protagonismo no jogo pela segunda vez. De cabeça, Sandoval manda a bola em direção ao goleiro Vagner, mas não dá sorte.

Nem mesmo os três minutos de acréscimos concedidos pela árbitra Deborah Cecília modificaram o placar, que foi sem gols ao intervalo

Retorno dos vestiários

Para o segundo tempo do jogo nos Aflitos, a missão prioritária do treinador Allan Aal era converter a posse de bola em resultados. Foi o que tentou ao substituir Ray Vanegas por Leandro Barcia, e Fernandinho por Júlio César.

E ele estava na direção certa. Nos dez primeiros minutos da etapa complementar, Barcia, por detalhes, não marcou em duas ocasições.

Marcos Júnior se inspira e também aparece mais no campo. Aos sete minutos, finaliza bem próximo ao goleiro Juliano.

Cinco minutos depois, o Maguary “aparece” pela primeira vez após o intervalo. Foi a vez de Ruan chutar e assustar Vagner.

Ainda insatisfeito com o placar zerado e buscando mais ritmo, Aal novamente mexe no elenco. Kauan entra na vaga de Marcos Júnior, enquanto Maranhão substitui Evandro. Para “corresponder” à confiança, já perto da marca dos 30 minutos, Kauan se esforça para receber o cruzamento do companheiro Júlio César, mas não atinge o objetivo.

À essa altura, a torcida do Náutico, que preenche 9.431 dos lugares nas arquibancadas do estádio, já se divide entre aplausos e vaias ao campo.

O cronômetro corre e pouco muda, com as chances construídas sendo desperdiçadas por ambos os times.

Sem conseguir acertar a finalização, o Timbu investe em “cercar” o adversário, minimizando seu espaço de jogo. E consegue, para alívio de Aal, que assiste o último lance de perigo do Maguary acontecer aos 38 minutos, com Wandrew, que chuta de longe e perde a mira.

Tendo equilibrado o setor defensivo, o Alvirrubro volta às suas atenções para “livrar” o placar zerado. Aos 44, Barcia cobra o escanteio e, de cabeça, manda “de raspão” na barra de Juliano.

Já dentro dos cinco minutos de acréscimos, Júlio César cruza a bola com força e Maranhão tenta, por cabeceio, balançar as redes. Mas não consegue e o apito final sela o fim do jogo, e também da chance do Alvirrubro em comemorar a sua terceira vitória seguida neste início de temporada.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marcos Júnior (Kauan), Igor Pereira (Marcos Antônio) e Patrick Allan; Fernandinho (Júlio César), Ray Vanegas (Leandro Barcia) e Evandro (Kauan Maranhão) | Técnico: Allan Aal

Maguary

Juliano; Marcelo Ajul (Adson), Mateus Henrique, Sandoval e Rychelmy; Ratinho, J. Luís e Esquerdinha (Wandrew); Felipe Sales, Ruan (Sandro Manoel) e Ejaita Ifoni (Héricles) | Técnico: Sued Lima

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Arbitragem: Deborah Cecília Cruz Correia (FIFA)

Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Humberto Martins Dias Silva

Quarto árbitro: César Pereira Leite

Cartões amarelos: Ray Vanegas (Náutico, aos 32 minutos do 1ºT), Mateus Henrique (Maguary, aos 36 minutos do 2ºT), Luiz Paulo (Náutico, aos 23 minutos do 2ºT)

Renda: R$ 157.902,50

Público: 9.431 torcedores

Veja também

TÊNIS Com recorde de inscrições, circuito de tênis Rota do Sol preenche 11 quadras do RTC