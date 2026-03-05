Desportiva Ferroviária x Sport: veja onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Com atenções divididas com o Estadual, Leão jogará longe do Recife, às 19h desta quinta-feira (5)
Com o foco dividido com a final do Campeonato Pernambucano, o Sport entra em campo nesta quinta-feira (5) para um importante compromisso pela Copa do Brasil. Buscando estabilidade financeira, o Leão visita a Desportiva Ferroviária-ES, às 19h, no Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela segunda fase e que pode garantir R$ 1,53 milhão aos cofres rubro-negros.
Como esta fase do mata-mata nacional é em jogo único, avança quem vencer o jogo no tempo normal. Em caso de empate, se classifica à terceira fase o time vencedor nos pênaltis. Enquanto o Sport faz sua estreia na competição, a Desportiva Ferroviária eliminou o Sampaio Corrêa-RJ, na primeira fase, nas penalidades.
Esta será apenas a segunda vez que as equipes se enfrentam na história do futebol brasileiro. Em 1973, também em Cariacica, mas no Engenheiro Araripe, o duelo terminou empatado em 1x1, pelo Campeonato Brasileiro.
Leia também
• Com semana decisiva para Sport, Coutinho projeta jogo pela Copa do Brasil: "Não tem segunda chance"
• Náutico x Sport: torcedores se mobilizam para dar premiação extra em caso de título estadual
• STJD converte pena de Roger e técnico comanda Sport pela Copa do Brasil
Mudanças
Para o confronto longe do Recife, o técnico Roger Silva adiantou que fará uma série de mudanças na formação inicial. Muito por conta da decisão do Pernambucano. No próximo domingo (8), o Sport encara o Náutico, nos Aflitos. Na Ilha do Retiro, o Clássico dos Clássicos terminou empatado em 3x3.
"Teremos um time extremamente equilibrado. Com certeza teremos jogadores importantes no time titular, como Gustavo Coutinho, Gustavo Maia, Max e Zé Lucas. Não tem como dizer que é um time reserva ou misto, porque esses quatro que citei são titulares", pontuou Roger depois do clássico com o Náutico.
Além dos quatro jogadores citados pelo treinador, Carlos de Pena e Yago Felipe também devem aparecer na formação inicial. Assim como o zagueiro Zé Marcos, anunciado na terça-feira (3) como reforço para a sequência da temporada, mas que já vinha trabalhando com o grupo e treinou ao lado de Marcelo Ajul no miolo de zaga. Criticado pela torcida e ausente da lista de relacionados no último domingo, o goleiro Halls viajou com o grupo e será opção entre os reservas.
Desportiva Ferroviária
Enquanto o Sport divide as atenções do confronto desta quinta com a decisão do Estadual, a Desportiva Ferroviária, do ex-Náutico Kieza, chega ao confronto com os ânimos em baixa. Na última sexta-feira (27), a Locomotiva Grená foi eliminada do Campeonato Capixaba nas quartas de final, pelo Vilavelhense, nos pênaltis.
Com dificuldades financeiras e em processo de transformação em SAF - sem perspectiva de conclusão a curto prazo -, a Desportiva vê a Copa do Brasil como a oportunidade de angariar recursos para a sequência da temporada. Por participar da primeira fase e se classificar sobre o Sampaio Corrêa, o clube capixaba acumulou 1,2 milhão em premiação. Caso passe pelo Sport, garante mais R$ 950 mil.
Ficha técnica
Desportiva Ferroviária
Pedro Zanette; Jairo, Vinícius Leandro, Wesley e Willian Simões; Jorge Mendes, Ruan, Mariano e Gilberto; Tiago Moura e Kieza. Técnico: Eleomar Pereira.
Sport
Thiago Couto; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Davi Gabriel; Zé Lucas, Yago Felipe e Carlos de Pena; Max, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.
Local: Kleber Andrade (Cariacica/ES)
Horário: 19h
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Renato Gomes Tolentino (ambos do DF)
Transmissão: Sportv, GE TV e Premiere.