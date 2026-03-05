A- A+

Copa do Brasil Desportiva Ferroviária x Sport: veja onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil Com atenções divididas com o Estadual, Leão jogará longe do Recife, às 19h desta quinta-feira (5)

Com o foco dividido com a final do Campeonato Pernambucano, o Sport entra em campo nesta quinta-feira (5) para um importante compromisso pela Copa do Brasil. Buscando estabilidade financeira, o Leão visita a Desportiva Ferroviária-ES, às 19h, no Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela segunda fase e que pode garantir R$ 1,53 milhão aos cofres rubro-negros.

Como esta fase do mata-mata nacional é em jogo único, avança quem vencer o jogo no tempo normal. Em caso de empate, se classifica à terceira fase o time vencedor nos pênaltis. Enquanto o Sport faz sua estreia na competição, a Desportiva Ferroviária eliminou o Sampaio Corrêa-RJ, na primeira fase, nas penalidades.

Esta será apenas a segunda vez que as equipes se enfrentam na história do futebol brasileiro. Em 1973, também em Cariacica, mas no Engenheiro Araripe, o duelo terminou empatado em 1x1, pelo Campeonato Brasileiro.

Mudanças

Para o confronto longe do Recife, o técnico Roger Silva adiantou que fará uma série de mudanças na formação inicial. Muito por conta da decisão do Pernambucano. No próximo domingo (8), o Sport encara o Náutico, nos Aflitos. Na Ilha do Retiro, o Clássico dos Clássicos terminou empatado em 3x3.

"Teremos um time extremamente equilibrado. Com certeza teremos jogadores importantes no time titular, como Gustavo Coutinho, Gustavo Maia, Max e Zé Lucas. Não tem como dizer que é um time reserva ou misto, porque esses quatro que citei são titulares", pontuou Roger depois do clássico com o Náutico.

Além dos quatro jogadores citados pelo treinador, Carlos de Pena e Yago Felipe também devem aparecer na formação inicial. Assim como o zagueiro Zé Marcos, anunciado na terça-feira (3) como reforço para a sequência da temporada, mas que já vinha trabalhando com o grupo e treinou ao lado de Marcelo Ajul no miolo de zaga. Criticado pela torcida e ausente da lista de relacionados no último domingo, o goleiro Halls viajou com o grupo e será opção entre os reservas.

Desportiva Ferroviária

Enquanto o Sport divide as atenções do confronto desta quinta com a decisão do Estadual, a Desportiva Ferroviária, do ex-Náutico Kieza, chega ao confronto com os ânimos em baixa. Na última sexta-feira (27), a Locomotiva Grená foi eliminada do Campeonato Capixaba nas quartas de final, pelo Vilavelhense, nos pênaltis.

Com dificuldades financeiras e em processo de transformação em SAF - sem perspectiva de conclusão a curto prazo -, a Desportiva vê a Copa do Brasil como a oportunidade de angariar recursos para a sequência da temporada. Por participar da primeira fase e se classificar sobre o Sampaio Corrêa, o clube capixaba acumulou 1,2 milhão em premiação. Caso passe pelo Sport, garante mais R$ 950 mil.

Ficha técnica

Desportiva Ferroviária

Pedro Zanette; Jairo, Vinícius Leandro, Wesley e Willian Simões; Jorge Mendes, Ruan, Mariano e Gilberto; Tiago Moura e Kieza. Técnico: Eleomar Pereira.

Sport

Thiago Couto; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Davi Gabriel; Zé Lucas, Yago Felipe e Carlos de Pena; Max, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Local: Kleber Andrade (Cariacica/ES)

Horário: 19h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Renato Gomes Tolentino (ambos do DF)

Transmissão: Sportv, GE TV e Premiere.

Veja também