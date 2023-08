A- A+

Sport Despreocupado com liderança, Enderson ressalta postura do Sport contra o Vila Nova Treinador rubro-negro acredita que o importante é o clube abrir vantagem dentro do G4

Quando o placar marcava 1x0 para o Sport, em Goiânia, diante do Vila Nova, o Leão pernambucano chegou a liderar a Série B de forma provisória nesta rodada da competição nacional. Contudo, após o Vitória marcar duas vezes no fim da partida contra o ABC, os baianos assumiram o lugar mais alto da tabela. A pontuação dos rivais regionais é a mesma. No entanto, o time de Salvador leva vantagem no número de resultados positivos: 13x12.

Em entrevista concedida depois da partida, o técnico Enderson Moreira, porém, não demonstrou preocupação com a briga pelo primeiro lugar. Na visão do comandante, o importante nesta etapa do certame é seguir no pelotão de cima, no grupo que garante acesso à Série A. Atualmente, cinco pontos separam o Sport do Juventude e do Guarani, 5º e 6º colocados, respectivamente.

"Sinceramente, não estou preocupado com a liderança. Sou claro com as coisas, o meu objetivo é conquistar uma das quatro vagas. Se isso acontecer, vamos olhar para a possibilidade de título. É importante ver a margem para o quinto colocado e se a liderança acontecer em algum instante, será algo natural. Já estivemos fora do G4 na derrota para o Vitória, mas reagimos, fizemos bons jogos, com entrega e personalidade", declarou.

Depois da equipe viver um momento de instabilidade na Segundona, o Sport chegou à terceira vitória consecutiva no campeonato. Destas, duas foram longe do Recife. Diante do Vila Nova, inclusive, o Rubro-negro teve uma das atuações mais seguras como visitante. Para Enderson, os três pontos sobre os goianos vieram graças à postura e a maturidade do elenco.

"Tivemos uma postura boa, não foi por acaso. Tivemos o controle do jogo por diversos momentos, procuramos jogar fora de casa. É a vitória de um time que sabe o que fazer. o resultado foi merecido por isso", salientou.

O Sport agora volta a entrar em campo pela Série B neste final de semana. No sábado, o Leão recebe o Novorizontino, às 18h, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada.

