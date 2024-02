A- A+

Futebol "Despreparo" e "amadorismo": dirigente do Santa dispara contra arbitragem do jogo do Petrolina Francisco Sales apontou que Santa Cruz vai entrar com mais uma representação na Federação Pernambucana de Futebol (FPF) contra a arbitragem, agora citando o duelo perante os sertanejos

A arbitragem voltou a ser foco de revolta do Santa Cruz na temporada. Dias após o clube protocolar dois ofícios junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF/PE), questionando lances em jogos contra Porto e Náutico, o Tricolor voltou a alegar que foi prejudicado pelos homens do apito. Desta vez, na vitória por 2x1 diante do Petrolina, nesta terça (6), no Paulo Coelho, pelo Campeonato Pernambucano.





O lance que gerou a revolta dos tricolores foi um pênalti marcado em cima de Emerson Galego, quando a partida ainda estava 1x0 para o Santa e que decretou o empate temporário dos sertanejos.



“Gostaria de ressaltar minha preocupação com o nível de arbitragem do Campeonato Pernambucano. No jogo contra o Náutico, tivemos um pênalti claro, mas agora conseguiram piorar. Comparo isso que aconteceu aqui com um gol de mão. Do mesmo nível. Teve também aquele gol mal anulado em Caruaru (contra o Porto). Não há explicação, algo que justifique um erro daqueles, de um árbitro profissional. Para piorar, esse agora, com um árbitro Fifa (Rodrigo José Pereira de Lima), tido como melhor, mas há de se questionar a qualidade dele. Temos muitos profissionais aqui, com um processo de ressurreição em clube centenário que não pode ser atrapalhado. Queremos que o árbitro aplique a regra. Não queremos ser favorecidos, apenas não queremos ser prejudicados”, afirmou o gerente de futebol do Santa, Francisco Sales.



“O que vem acontecendo em sequência é algo que repudiamos. Pedimos que isso seja melhor trabalhado no psicológico. Não pode estar sã uma arbitragem que marca uma penalidade dessas. Lamentamos e pedimos zelo pelo Pernambucano. Esse amadorismo não pode acontecer. Só empobrece o jogo de um campeonato grandioso. O jogo foi atrapalhado por um árbitro despreparado. Tanto ele como o quarto árbitro, que poderia ter ajudado tendo uma visão boa do lance. Os bandeiras também. Os quatro envolvidos. Pedimos que, no próximo jogo, os árbitros apliquem a regra da melhor maneira possível, vencendo o melhor dentro de campo”, continuou.



Segundo o dirigente, o clube novamente vai fazer uma representação para cobrar um melhor desempenho da arbitragem. “Já entramos com duas e vamos para a terceira. Sabemos que o presidente (da FPF, Evandro Carvalho) estava vendo o jogo e ele terá de ter uma conversa com a comissão de arbitragem para tomar as providências cabíveis para não vermos mais erros absurdos como os que vimos hoje”, completou.

Em nota, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, também se pronunciou sobre o caso. Confira abaixo.

Quatro dias após protocolar ofícios junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF/PE), o Santa Cruz voltou a ser vítima de um erro BIZARRO cometido pelo senhor Rodrigo Pereira. O mínimo que esperamos, de um árbitro do quadro da FIFA, seria a retratação após o lance absurdo e vergonhoso que vi hoje. Essa não é a primeira vez que o Santa Cruz é prejudicado nesta competição. Tivemos um pênalti não marcado no clássico contra o Náutico e gol mal anulado diante do Porto. A paciência acabou. Existem muitos tricolores se dedicando e trabalhando em prol do clube. Não posso deixar que esses esforços sejam tirados na cara dura, da pior maneira possível. Não há mais tolerância para esses erros grotescos e escandalosos.

