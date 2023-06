A- A+

Santa Cruz Destacando a entrega do time, Felipe Conceição valoriza ponto conquistado diante do Pacajus Pernambucanos e cearenses não saíram do 0x0 neste sábado (17), no Ronaldão

A Série D é um competição que impõe algumas dificuldades extras aos clubes e neste sábado (17), o Santa Cruz enfrentou uma que saberia que ia chegar hora ou outra. Com o gramado bastante irregular do Estádio Ronaldão, em Pacajus, o time tricolor encarou muitos problemas na hora de ter a bola nos pés, na partida que terminou em 0x0. Valorizando o ponto conquistado, Felipe Conceição reconhece que a saída era lutar e se entregar durante os 90 minutos.

“Os atletas estão de parabéns porque o contexto realmente era desfavorável para uma equipe como a nossa que gosta de jogar, botar a bola no chão e construir as jogadas pelos lados. Hoje era impossível, era mais na alma, na entrega, a equipe foi até o final e acho que as chances mais claras foram nossas", disse.

Conceição reiterou que na quarta divisão é necessário saber jogar o jogo e que o ponto conquistado é fundamental para a caminhada tricolor. “A gente foi superior apesar do campo, taticamente a equipe esteve organizada, os atletas estão de parabéns, honramos a camisa e corremos muito até o final. O desempenho foi bom, conquistamos um ponto importante, na casa do segundo colocado, mantendo a distância na liderança", afimou o treinador.

Líder do Grupo 3, o Santa Cruz já soma 18 pontos, perto da meta dos 22, pontuação que historicamente classifica à segunda fase, mesmo restando ainda cinco jogos. Além disso, o Tricolor não sofre gols há cinco jogos e não perde há sete. Dessa forma, o comandante coral pediu o apoio e o reconhecimento do torcedor.

"Peço ao torcedor que dê um voto de confiança aos jogadores, que comemore que a fase é muito boa, há três atrás estávamos brigando contra o rebaixamento no Pernambucano. Hoje foi uma guerra aqui, uma luta danada, um campo horroroso, não tem como avaliar ninguém tecnicamente, foi um jogo de ser aguerrido, estão de parabéns”, concluiu.

O próximo jogo do Santa Cruz acontece apenas no dia 28 de junho, fora de casa, diante do Sousa. O time coral terá mais de uma semana e meia para se preparar para o duelo, que pode confirmar a classificação tricolor.









