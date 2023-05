Destacando o acolhimento, Enderson põe vitória na conta da torcida do Sport

A- A+

A Ilha do Retiro viveu, neste sábado (20) um dia especial fora das quatro linhas. Com um ambiente histórico, em que os rubro-negros presentes entregaram um apoio incondicional. Segundo Enderson Moreira, treinador do Sport, o suporte dado pelos mais de 18 mil torcedores foram fundamentais para a conquista da vitória por 3x0 diante do Botafogo-SP, pela 7ª rodada da Série B.

O primeiro tempo da partida foi muito tenso para equipe rubro-negra. Os visitantes se armaram bem na defesa e por algumas vezes chegaram com perigo diante de Renan. Para o técnico rubro-negro, o desempenho da equipe na primeira etapa ficou devendo.

"Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito ruim, acredito que um dos piores. Estamos numa sequência absurda de jogos, perdemos um jogo muito importante para nós na quarta-feira e é claro que a gente sente isso. No primeiro tempo tivemos a bola mas não conseguimos jogar. A gente saiu no lucro com o 1x0. O Botafogo fez um grande jogo, se estivesse vencendo no primeiro tempo não seria injusto", afirmou Enderson.

Ao intervalo de jogo, o técnico revelou na coletiva que exigiu aos jogadores que o resultado positivo fosse conquistado em função de todo o suporte que os torcedores presentes estavam dando ao elenco. O Sport encontrou alguma resistência nos minutos iniciais do segundo tempo, mas o gol de Love destravou a partida. "Isso tudo foi em função da nossa torcida, já estive em estádios com públicos enormes, mas o clima de hoje é algo que nunca esquercerei, foi o acolhimento mais positivo que recebi" confessou o treinador.

Ainda segundo o técnico, na etapa final o time conseguiu encontrar seu melhor futebol, voltando a fazer que a equipe está acostumado, criando situações de gol e controlando o jogo. Com o resultado positivo, o Leão encerrou o segundo maior hiato de jogos sem vencer, apenas dois, o que comprova que o clube vem fazendo boa temporada.

Próximo duelo do Sport será na próxima quarta-feira (24), duelo às 21h30, diante do Criciúma, no Heriberto Hulsen, fora de casa. Equipe de Santa Catarina está na terceira posição com 14 pontos e entra em campo neste domingo (21), recebendo o Ceará. Já o Sport é o sétimo colocado, com 11 pontos e dois jogos a menos.



