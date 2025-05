Destaque contra o Ituano, Augusto Pucci projeta semifinais do Brasileiro Série B sub-20 pelo Sport

A- A+

O volante Augusto Pucci tem sido um dos destaques do time sub-20 do Sport na temporada. Com apenas 17 anos, o jovem foi um dos principais nomes da classificação do Rubro-negro, diante do Ituano, pelo Brasileirão Série B da categoria na última semana.

O jogador ajudou com o Leão com um gol e duas assistências, no empate em 4 a 4, ao longo dos 90 minutos, e converteu uma das cobranças de pênalti, na vitória leonina nos pênaltis. O jogador celebrou a atuação e a classificação do Sport no duelo, e também comentou sobre o momento que vive no clube.

“Estou muito feliz com o grande desempenho no confronto, e ainda mais por ajudar a equipe com a classificação, com o gol, e as assistências. Mas todo o grupo batalhou muito no confronto, e não deixamos de lutar durante os 90 minutos. Agora, vamos com foco total para as semifinais”, disse Augusto.

“Fico contente com esta evolução, de ter essa sequência na equipe Sub-20, de também seguir progredindo cada vez mais na equipe, com essa minutagem. Vou seguir trabalhando firme e ainda mais, para ajudar o clube em seus objetivos na temporada”, ressaltou.

Agora, o Sport enfrenta o Avaí, em busca de um lugar não apenas na grande decisão do Brasileirão Série B Sub-20, mas da confirmação do acesso para a Série A da categoria, no ano que vem. Augusto também projetou o confronto diante da equipe catarinense.

“Sabemos que será um grande duelo, e que precisamos entrar com foco total e 100%, em busca do resultado. Vamos entregar o nosso melhor, como temos feito, e espero que possamos sair de lá com a classificação, e o acesso garantido”, completou.

Além do Brasileirão Série B Sub-20, Augusto também participou da Copa SP de Futebol Júnior, em 2025, e tem atuado pelo Sport na Copa Pernambuco Sub-20.

O Sport enfrenta o Avaí fora de casa, na próxima quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), pelas semifinais do Brasileirão Série B Sub-20.

