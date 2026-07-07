Destaque da Copa do Mundo, goleiro do Paraguai entra na mira do Manchester United, diz jornal

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O Manchester United colocou o goleiro Orlando Gill, um dos destaques da campanha do Paraguai na Copa do Mundo, entre os alvos para reforçar o elenco para a próxima temporada. Segundo a BBC Sport, o clube inglês se convenceu pelas atuações do jogador de 26 anos no Mundial e avalia abrir negociações com o San Lorenzo, da Argentina.



De acordo com a publicação, a diretoria do clube argentino aceita negociar o arqueiro por um valor entre 5 e 8 milhões de libras (cerca de R$ 34,5 milhões a R$ 55 milhões). Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada.





A movimentação ocorre em um momento importante para o United, que disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. Apesar de Lammens ter sido o titular na última campanha, o goleiro ainda não conquistou consenso dentro do clube, o que levou a diretoria a buscar alternativas para aumentar a concorrência pela posição.



Gill chamou atenção durante a Copa do Mundo pela segurança nas intervenções, reflexos em lances de um contra um e regularidade sob pressão. As atuações pelo Paraguai fizeram o goleiro ganhar projeção internacional e despertar o interesse de clubes europeus.



O Manchester United, no entanto, não está sozinho na disputa. Segundo a BBC Sport, Torino e Lazio, da Itália, também acompanham a situação do jogador e estudam uma investida nas próximas semanas. A expectativa é que a concorrência aumente caso o San Lorenzo receba as primeiras ofertas formais.



Pelo clube argentino, Orlando Gill soma 59 partidas, com 44 gols sofridos e 29 jogos sem ser vazado. Pela seleção paraguaia, disputou 11 partidas, sofreu 13 gols e terminou quatro delas sem ser superado.

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