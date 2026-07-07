Destaque da Suíça sofre lesão e desfalca a equipe em jogo decisivo contra a Colômbia
Segundo o jornal 20 Minuten, Johan Manzambi sofreu uma lesão no treinamento desta segunda (6)
Destaque da Suíça nesta Copa do Mundo, o meio-campista Johan Manzambi está fora do confronto desta terça-feira, às 17h, contra a Colômbia, em Vancouver, em partida que vale uma vaga para as quartas de final da competição.
Autor de três gols no Mundial, o jogador sofreu uma lesão no treinamento desta segunda-feira. As informações são do jornal 20 Minuten.
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O departamento médico da equipe europeia já submeteu o atleta a exames de imagem para avaliar a gravidade da contusão e ainda não sabe se ele terá condições de se recuperar caso os suíços avancem neste torneio de seleções.
O jogador de 20 anos, que defende o Freiburg, da Alemanha, tem tido atuações decisivas na campanha até aqui. Ele foi autor de dois gols no triunfo de 4 a 1 sobre a Bósnia e voltou a balançar a rede nos 2 a 1 diante dos canadenses, em resultado que rendeu o primeiro lugar do Grupo B na fase de classificação.
O treinador Murat Yakin tem ainda mais problemas para escalar os seus 11 titulares. Michel Aebischer e Luca Jaquez são desfalques confirmados contra os colombianos.
As boas atuações do jovem jogador nesta Copa do Mundo já estão sendo observadas no futebol da Inglaterra. O Newscastle demonstrou interesse no futebol do atleta e as negociações por uma transferência podem evoluir assim que o Mundial terminar.