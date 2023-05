A- A+

Náutico Destaque da temporada do Náutico, Vágner renova contrato com o Timbu até 2024 Goleiro alvirrubro chegou para a temporada de 2023

Tornando-se um dos principais reforços da atual temporada, o goleiro Vágner renovou contrato com o Náutico até o final de 2024. O arqueiro surgiu como um importante pilar do time alvirrubro ao longo das competições de 2023, com atuações que garantiram alguns bons resultados para o Timbu.

Atleta de 33 anos, Vágner tem passagens por grandes clubes como Avaí, Palmeiras e Chapecoense, último time antes de chegar no Recife. Das 27 partidas que o Timbu fez no ano, o goleiro esteve defendendo a meta em 25 oportunidades. Com 26 gols sofridos, tem uma média de quase um gol tomado por partida.

Resolvendo o problema no setor, Vágner chegou ao Náutico para substituir Lucas Perri, último goleiro que havia se destacado no clube. Mesmo sob olhares de desconfiança, Vágner teve boas atuações, salvando o time em muitos momentos.

As opções do elenco alvirrubro para a posição são Cássio, emprestado do América-MG, e que atuou na última vez que o titular não pôde estar presente e Bruno Lopes, atleta originário da base do clube.

VÁGNER DE CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024! pic.twitter.com/nfsaRAmTh7 — Náutico (@nauticope) May 4, 2023

