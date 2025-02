Destaque do Campeonato Italiano recebe alta após sofrer pancada na cabeça e colapsar em campo; vídeo

A- A+

Moise Kean recebeu alta do hospital e não corre perigo após desmaiar em campo após um choque de cabeça durante a derrota da Fiorentina em Verona, informou o clube da Série A nesta segunda-feira.

O atacante italiano de 24 anos foi levado de maca no segundo tempo da derrota de domingo por 1 a 0, em uma repetição preocupante do que aconteceu com seu companheiro de equipe na Fiorentina, Edoardo Bove, que teve uma parada cardíaca durante uma partida no início desta temporada.





Em comunicado, a Fiorentina disse que Kean havia "recebido alta" do hospital em Verona durante a noite e retornado a Florença.

"Os testes médicos e de diagnóstico produziram resultados negativos", acrescentou a Fiorentina.

Kean teve uma temporada agitada desde que se mudou da Juventus para a Fiorentina, marcando 19 vezes em todas as competições pelo clube e voltando a jogar na seleção italiana.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62 — BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025

Ele marcou o gol decisivo na partida da Liga das Nações da Itália contra Israel em setembro.

No início deste mês, o atacante foi alvo de insultos racistas nas redes sociais por torcedores da Inter de Milão após a derrota da Fiorentina no San Siro.

