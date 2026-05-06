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FUTEBOL

Destaque do Fluminense na temporada, Lucho Acosta retorna de lesão para partida na Libertadores

Expectativa é que meia comece no banco e entre no decorrer do jogo. tricolor precisa vencer Independiente Rivadavia, fora de casa para não ficar com chances remotas

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Lucho Acosta em treino na véspera do duelo do Fluminense contra o Independiente Rivadavia Lucho Acosta em treino na véspera do duelo do Fluminense contra o Independiente Rivadavia  - Foto: Marcelo Gonçalves / FLUMINENSE F.C

Enquanto não pode contar com Hulk, anunciado na terça-feira, o Fluminense deposita suas esperanças em Lucho Acosta. O meia argentino voltou a ficar à disposição após a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida no Fla-Flu no dia 12 de abril.

Destaque da equipe na temporada, o argentino poderá atuar no segundo tempo de uma partida decisiva para a temporada tricolor, já que, se perder para o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores, o time terá chances remotas de passar da fase de grupos.

Por esse motivo, o tricolor fez uma preparação especial com Acosta visando justamente este jogo decisivo, mesmo que não possa tê-lo por 90 minutos do duelo que ocorre às 21h30, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

— Até meados de março, ele era o melhor jogador em atividade no Brasil em 2026. Teve uma queda de produção, mas, mesmo assim, é um nome que faz muita falta ao Flu. É o mais criativo do elenco, não só pela qualidade no passe perto da área, a imprevisibilidade, o drible curto e as ótimas soluções para deixar os companheiros na cara do gol, mas também pela dinâmica de movimentação que oferece — completou Coutinho.

 

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Os números comprovam a importância de Acosta. O time tem aproveitamento de 60,7% no ano, que sobe para 70,2% com o meia em campo (12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas) e despenca para 40,7% quando não conta com ele (3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em 9 jogos).

Para Coutinho, além da capacidade de criar jogadas, outro diferencial de Lucho que o fez se tornar essencial no time é a capacidade de se movimentar no campo. O que o fez se torna ruma peça indispensável.

— Muito diferente do Ganso, por exemplo, que também é um jogador muito cerebral, mas não consegue ter a mesma mobilidade, logo não tem o mesmo desmarque do Lucho.

Caso a equipe carioca perca, ficará muito próxima da eliminação na fase de grupos da competição continental. O tricolor está em quarto lugar, com apenas um ponto.

Seu próximo rival é o líder do grupo, com nove pontos. Em segundo, vem o Bolívar-BOL (quatro pontos), e, em terceiro, o Deportivo La Guaira-VEN (dois pontos). A vantagem tricolor é que terá os últimos duelos em casa, no Maracanã. O confronto contra o time boliviano será no dia 19 de maio, enquanto o contra o time venezuelano será no dia 27. Caso consiga a primeira vitória, a equipe pode contar com o curto intervalo entre os confrontos para engrenar de vez na competição.

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