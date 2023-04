A- A+

NÁUTICO Destaque do Náutico no ano, Vagner atravessa boa fase defendendo o timbu No jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o arqueiro alvirrubro teve a maior nota da partida, segundo dados do SofaScore

Um dos destaques do Náutico no ano, Vagner fez, na vitória contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira (13), um das suas melhores partidas com a camisa do timbu, contra um adversário de peso do futebol brasileiro. Não é de hoje que ele vem sendo um dos principais nomes do time na temporada até aqui.

Segundo dados da SofaScore, site de dados e estatísticas de futebol, na partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o arqueiro alvirrubro teve a maior nota da partida (8,6), e contou com números expressivos. Foram seis defesas, sendo quatro em chutes dentro da área, contando ainda com três defesas difíceis, e 100% das bolas defendidas.

Elogiado por Dado Cavalcanti inúmeras vezes, Vagner tem 11 jogos sem sofrer gols nessa temporada. Além de uma liderança dentro de campo, ele se tornou um líder no vestiário. Ainda em fevereiro, nos primeiros jogos do timbu na temporada, o técnico do timbu rasgou elogios ao goleiro.

"Enfatizo a qualidade técnica e o nível de profissionalismo. Desde que chegou, só trouxe coisas boas ao nosso vestiário. Exerce uma liderança positiva absurda. Foi injustiçado antes mesmo de entrar em campo, com um julgamento externo absurdo (no começo da temporada). É muito bom você jogar com a tranquilidade de olhar para trás e saber que não é qualquer bola que vai passar. Lógico que esperamos depender o mínimo possível dele, mas é importante saber que, caso dependa, ele dará conta”, afirmou Dado.

