A- A+

copa Destaque do Paraguai se lesiona em amistoso e vira dúvida para Copa do Mundo Julio Enciso se lesionou aos 24 minutos do primeiro tempo, quando a seleção sul-americana vencia o amistoso por 1 a 0

Assunção, 06 (AE) - Na noite desta sexta-feira (05), o meia Julio Enciso, da seleção paraguaia, sofreu uma lesão durante o amistoso contra a Nicarágua, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Destaque do time comandado por Gustavo Alfaro, o jovem de 22 anos deixou o gramado chorando após uma dividida com o adversário.

O lance ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando a seleção sul-americana vencia o amistoso por 1 a 0. O atleta do Strasbourg-FRA recebeu o passe na entrada da área e recebeu o bote do adversário. Embora não pareceu uma dividida forte, Enciso sentiu a lesão e caiu imediatamente no gramado.

Ele acabou substituído pelo palmeirense Maurício, que chegou a dar uma assistência para o gol anotado pelo lateral-esquerdo Alexandro Maidana, no segundo tempo. O amistoso terminou em 4 a 0 para os donos da casa. Antes do embate, o ex-atacante Óscar Cardozo foi homenageado no estádio.

Segundo o portal ABC Deportes, do Paraguai, Enciso teve uma lesão muscular e deve perder os dois primeiros jogos da fase de grupos, retornando apenas para enfrentar a Austrália, no dia 25 de junho.

Em seu Instagram, o jovem se pronunciou e agradeceu pelas mensagens de apoio dos torcedores. "O que aconteceu ontem foi muito especial para mim e para minha família. Sentir o apoio de tantas pessoas não tem preço e é algo que sempre levarei no meu coração".

"Não vou negar que são tempos difíceis e que o sonho de estar sempre em campo fazendo o que mais amamos é real. Mas entendo que existem situações fora do nosso controle e que as coisas acontecem por um motivo. Tenho tranquilidade de saber que trabalhei com responsabilidade, dedicação e amor por esta profissão".

Promessa das categorias de base do Libertad, o meio-campista rapidamente despertou o interesse do futebol europeu e foi adquirido pelo Brighton, da Premier League, clube que defendeu por três temporadas. Sem espaço, foi emprestado ao Ipswich Town e negociado com o Strasbourg, da Ligue One. Nesta temporada, foram 12 gols anotados e nove assistências.

Veja também