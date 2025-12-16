A- A+

FUTEBOL Destaque do PSG, Dembélé é o favorito para levar The Best da Fifa; veja lista de indicados Premiação ocorre nesta terça-feira, na véspera da final do clube francês com o Flamengo

O atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG-FRA, poderá chegar no duelo com o Flamengo, na final da Copa Intercontinental de Clubes, com o status de melhor do mundo nas duas principais premiações do futebol.



Já vencedor da Bola de Ouro de 2025, promovida pela revista France Football, ele também é o favorito para o The Best, da Fifa, que terá a cerimônia nesta terça-feira, às 14h (Horário de Brasília), na véspera da final entre os clubes francês e brasileiro — assim como na última edição, a sede dos dois eventos é em Doha, no Catar.

Lançada em 1991, a premiação da Fifa chegou a se unir à Bola de Ouro entre 2010 e 2015, mas logo se separaram.

O The Best premia os melhores jogadores de linha, goleiros e técnicos, tanto do futebol masculino quanto do feminino, considerando a temporada europeia (de agosto de 2024 a agosto de 2025).





Raphinha, do Barcelona-ESP, é o único brasileiro na concorrência com o atacante francês. O compatriota Vinicícius Junior, vencedor da última edição, ficou de fora da disputa. Além deles, a lista é formada por outros oito nomes de peso, como o também francês Kylian Mbappé, do Real Madrid-ESP e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique-ALE.

Diferença de votação entre Bola de Ouro e Fifa The Best

Apesar do favoritismo de Dembélé, há a esperança de um novo desfecho, já que as premiações possuem um sistema de votação diferente.

No caso da Bola de Ouro o vencedor é decidido após a votação de 100 jornalistas de todo o mundo — escolhendo 30 nomes pré-selecionados pela revista. Já o The Best divide em pesos iguais os votos de capitães e técnicos de seleções filiadas à Fifa, assim como um jornalista de cada país e o voto popular.

Desta forma, os três jogadores, três treinadores e três goleiros indicados por cada membro do júri receberão cinco pontos, três pontos ou um ponto, respectivamente, conforme sua posição. O Prêmio será concedido a quem obtiver o maior número de pontos em cada categoria.

Lista dos indicados ao The Best 2025

Ousmane Dembélé (França/PSG)

Achraf Hakimi (Marrocos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (França/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Pedri (Espanha/Barcelona)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)

Alisson e Marta seguem na disputa

O Brasil ainda conta com Alisson Becker, do Liverpool-ING, disputando o melhor goleiro. Já Marta (Orlando Pride-EUA), Lucas Ribeiro (Leonesa-ESP) e Alerrandro (CSKA-RUS) disputam o prêmio de gol mais bonito. Na época em que marcaram os gols, Lucas atuava pelo Mamelodi Sundowns e Alerrando pelo Vitória.

Se Dembélé é o favorito para levar o The Best entre os homens, Aitana Bonmati é a grande candidata entre as mulheres. A meia do Barcelona pode vencer o prêmio pela terceira vez consecutiva, meses após faturar também a terceira Bola de Ouro. A espanhola só não estará em Doha porque se recupera de uma cirurgia na fíbula esquerda, que fraturou recentemente.

A tendência é que o PSG também predomine na premiação. O espanhol Luis Enrique, que levou os franceses ao seu primeiro título europeu, é o favorito a ser consagrado o treinador do ano. Já o italiano Gianluigi Donnarumma, hoje defendendo o Manchester City, tem grandes chances de levar o prêmio de melhor goleiro.

O evento será realizado no luxuoso salão Fairmont Katara Hall, em Doha, e oferecerá um jantar de gala para 800 convidados. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está na capital do Catar desde o fim de semana, quando entregou o troféu da Challenger Cup ao Flamengo — vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids —, e marcará presença. Da mesma forma, irão dirigentes da entidade, ex-jogadores e embaixadores.

Lista das indicadas ao The Best 2025

Sandy Baltimore (França/Chelsea)

Nathalie Bjorn (Suécia/Chelsea)

Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra/Chelsea)

Mariona Caldentey (Espanha/Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City Current)

Kadidiatou Diani (França/Lyon)

Melchie Dumornay (Haiti/Lyon)

Patri Guijarro (Espanha/Barcelona)

Lindsey Heaps (Estados Unidos/Lyon)

Lauren James (Inglaterra/Chelsea)

Chloe Kelly (Inglaterra/Arsenal)

Ewa Pajor (Polônia/Barcelona)

Claudia Pina (Espanha/Barcelona)

Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra/Arsenal)

Leah Williamson (Inglaterra/Arsenal)

