Santa Cruz Destaque do Santa Cruz na temporada, Matheus Melo diz que jogo contra o Retrô será uma final Cobra coral recebe o Retrô, na próxima quinta-feira (15), às 20h, no Arruda

Camisa 10 da equipe e de contrato renovado até 2026 com o Santa Cruz, Matheus Melo vem se tornando uma das principais referências técnicas do elenco. Para o meia tricolor, o próximo desafio diante do Retrô, na próxima quinta-feira (15), no Arruda, é o jogo mais importante do clube no ano, pensando na disputa por uma vaga na Série D de 2025.

“A gente está treinando intensamente, sabemos que será uma partida difícil, será uma decisão, uma briga direta por uma vaga na Série D e acho que talvez seja o jogo mais importante do campeonato no momento para nós. Se a gente vencer, passamos para a terceira colocação, então vejo como a partida mais importante e creio que todo mundo está concentrado. O objetivo é ganhar deles para alcançar a Série D o mais rápido possível”, falou.



Matheus já vinha ajudando bastante o Santa Cruz em campo, sendo o jogador com maior capacidade de fazer o time jogar, além de produzir assistências para os companheiros. Mas ainda faltava o gol, que teimou em sair e só aconteceu na última rodada, diante do Petrolina, em jogo válido pela 7ª rodada do Pernambucano. "Fico feliz, graças a Deus saiu - o primeiro gol. O momento mais feliz de um jogador em uma partida é o gol, ajudar a equipe, e eu estava há vários jogos atuando bem, mas foi como eu disse antes, eu preferia jogar bem e ajudar a equipe do que fazer gol e sair derrotado", comentou.

Currículo e renovação

Formado na base do Toledo-PR, Matheus teve suas primeiras oportunidades no profissional vestindo a camisa do Linense-SP em 2019. Do clube do interior de São Paulo, no ano seguinte, o meia passou pela base do Internacional, sendo novamente emprestado para o Corinthians em 2021.

Em 2022, o jogador retornou ao Linense e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Em resumo, marcou seis gols em 16 partidas com o Elefante. As atuações levaram a acertar com o XV de Piracicaba em 2023, para novamente disputar a divisão de acesso do paulista, a Série D e Copa Paulista. Com a camisa alvinegra foram 35 jogos ao todo, anotando sete gols, sendo seis na disputa da última quarta divisão.

Matheus chegou ao Arruda em janeiro e o contrato do camisa 10 com o Tricolor iria até o fim do Estadual deste ano. Depois das boas atuações, o clube decidiu renovar e estender o contrato, agora até o final de 2026. O jogador comentou pela primeira vez sobre o novo contrato. “Fiquei bem feliz com a renovação. Já tinha alguns clubes interessados no meu futebol e acho que foi bom para ambas as partes. Acho que a melhor opção era a renovação e fico feliz pela confiança no meu trabalho”, detalhou.



