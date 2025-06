A- A+

Futebol Destaque do Sport, Arthur Maron celebra título e vibra com artilharia da MadCup Atacante foi decisivo para o Leão conquistar o bicampeonato

O atacante Arthur Maron foi um dos destaques do Sport na MadCup sub-19, em Madri. O jogador marcou oito gols em sete partidas, foi o artilheiro da competição e teve papel fundamental para o Leão conquistar o título.

"Fico muito feliz por ter ajudado a equipe com gols e por terminar como artilheiro. Sempre busco dar o meu melhor em cada jogo, mas o mais importante foi coroar essa grande campanha com o título. É uma sensação incrível conquistar tudo isso com a camisa do Sport”, celebrou o atacante.

A equipe rubro-negra conquistou o título com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. Na grande final, Arthur fez o primeiro gol do Sport e abriu o caminho para o time vencer o Sporting Hortaleza por 3 a 0 e sagrar-se campeão da competição.

“Nosso time entrou muito focado e determinado desde o primeiro jogo. Vencer todas as partidas e não sofrer nenhum gol mostra o nosso comprometimento nessa competição. Foi uma grande campanha que mostra a força do nosso grupo e do trabalho que temos feito. Merecemos ser campeões e, agora, vamos comemorar esse título”, acrescentou o jogador.

Esta é a segunda vez seguida que o Sport conquista o torneio. No ano passado, a equipe também fez uma campanha invicta e sem ser vazada e levou o troféu de campeã para casa após derrotar o América-MEX na decisão.

