SPORT Destaque do Sport, Edinho se estabelece como vice-líder em assistências do time O atacante alcançou a marca após dar dois passes para gol na vitória sobre o Juventude, por 3 a 0

Não é novidade para ninguém que a temporada do Sport vem se consolidando com uma das melhores do clube nos últimos anos. Parte disso vem por conta de algumas peças antigas do elenco - como Luciano Juba e Vagner Love -, mas também pode ser consequência de alguns nomes que chegaram ao clube na janela de transferências deste ano.

Este é o caso do ponta Edinho, que chegou ao Sport após defender as cores do Juventude na temporada passada e, como um golpe do destino, fez um dos seus melhores jogos com a camisa rubro-negra justamente contra o seu antigo time, na última quinta-feira (23), na vitória por 3 a 0 pela 13ª rodada da Série B.

Edinho foi um dos destaques do jogo, com duas assistências, o que o consolidou como o vice-líder no quesito do time, com 10 passes para gol, atrás apenas de Juba, que assinalou 15. Fechando o top 3 na temporada, está Vágner Love - artilheiro da equipe com 21 gols -, que assinalou mais nove passes.

O meia chegou, ainda, a destacar toda a sua felicidade por conta da sua atuação no duelo contra o Juventude: "Eu acho que foi a minha melhor partida (pelo Sport), em questão de velocidade, de fazer grandes jogadas. Dei duas assistências no jogo e estou muito feliz", disse.

Desde sua chegada, Edinho vem desempenhando um bom papel no setor criativo do Sport, área muito valorizada pelo técnico Enderson Moreira. O atacante logo assumiu a condição de titular da equipe, exceto apenas por alguns momentos em que esteve machucado, como quando sofreu lesão no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil diante do São Paulo.

O atleta revelou que vem se esforçando muito para reconquistar a posição: "Eu vinha muito bem com uma sequência de jogos, acabei me machucando contra o São Paulo, e a gente sabe que acaba perdendo muito espaço. Mas eu continuo trabalhando e fico muito feliz por fazer um grande jogo e o Sport sair com a vitória", revelou.

Ao todo, Edinho distribuiu quatro assistências no Campeonato Pernambucano, duas na Copa do Nordeste, duas na Copa do Brasil e duas na Série B. Além dos passes, Edinho balançou as redes quatro vezes na temporada (dois no estadual e dois no Nordestão).

Na próxima partida, o Sport, vice-líder da Segundona, com 27 pontos, enfrenta a Chapecoense, fora de casa, e, com um jogo a menos, tem a chance de alcançar a primeira colocação da tabela, atualmente ocupada pelo Novorizontino, com 29 pontos.

Edinho revelou confiança para a partida, apesar da dificuldade de fazer um jogo longe dos seus domínios: "Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo. Sabemos da dificuldade para jogar, até pela distência, mas vamos descansar bem e nos alimentar direito. O clube vai fazer a melhor logística para que a gente faça uma boa viagem e um grande jogo", finalizou.

O duelo contra a Chapecoense acontece nesta terça-feira (27), às 19h, e o time precisa de mais uma noite mágica de Edinho se quiser sair com a vitória, já que não deve contar com Juba e Love para a partida.



