A- A+

Sport Destaque do Sport, Juba amarga jejum de participações em gols na temporada Com 14 gols e 14 assistências em 2023, prata da casa vive momento irregular

Diante do Criciúma, na noite da última quarta-feira (24), no Heriberto Hülse, o Sport conheceu a sua primeira derrota na Série B. O revés por 1x0 marcou, também, a pior sequência de Luciano Juba com a camisa rubro-negra na temporada. Grande destaque do clube no ano, o prata da casa chegou ao 4º jogo consecutivo sem contribuir diretamente para um gol da equipe.

Em 34 jogos na temporada, Juba soma 14 gols e 14 assistências. Dos 75 gols do Sport no ano, o camisa 46 contribuiu ativamente em 28. No entanto, a última vez que esteve envolvido em algum tento rubro-negro foi no último dia 10, na vitória por 3x2 sobre o Tombense, na Ilha do Retiro. Na ocasião, foi o responsável por um dos gols do Leão na partida.

De lá para cá, além da derrota para o Criciúma neste meio de semana, o Sport fez outros três jogos. Empatou com o Ituano (1x1), perdeu para São Paulo (0x2) e venceu o Botafogo-SP (3x0). Nos quatro gols da equipe pernambucana no recorte, contudo, o jovem de 23 anos não esteve envolvido.

Antes desta marca negativa, Juba já havia ficado sem participar ativamente de um gol do Sport em 2023 em duas sequências de três jogos. Entre os dias 05 e 11 de fevereiro, o atleta amargou o jejum perante Campinense, Porto e Náutico. Já entre 15 e 22 de abril, ele ficou sem contribuir com bolas na rede durante as decisões do Estadual contra o Retrô e o duelo de ida da final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, no Castelão.

Veja também

Série D Retrô encara Atlético-BA, lanterna do grupo, em busca da primeira vitória na Série D