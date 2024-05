A- A+

Retrô Destaque do sub-20, Matheus Jerônimo vive a expectativa de estrear no profissional do Retrô Pelo Pernambucano sub-20, atacante emprestado pelo Atlético-MG anotou três gols nos últimos quatro jogos

Emprestado pelo Atlético-MG, o atacante Matheus Jerônimo vem chamando atenção na base do Retrô. O jovem de 19 anos tem sido um dos principais jogadores do time no Pernambucano sub-20 e já foi integrado ao elenco profissional.

O atleta marcou três gols e deu uma assistência nos últimos quatro jogos da equipe no Estadual de sua categoria e celebrou o bom início pelo clube da cidade de Camaragibe.

“Fico muito feliz de poder ajudar a equipe desde que cheguei. Fui muito bem recebido por todos e graças a Deus coisas vêm acontecendo naturalmente”, contou.

Com as boas atuações, Matheus chamou a atenção do técnico Itamar Schülle, que o integrou ao elenco profissional do time que disputa a Série D do Brasileiro. Agora, o jovem jogador vive a expectativa de estrear no profissional e ajudar a equipe pernambucana.

“Sou muito grato ao clube pela confiança que toda a comissão tem tido no meu trabalho. Seguirei trabalhando com muita humildade e foco para que em breve eu possa estrear no profissional, o que será a realização de um sonho de criança”, finalizou.

Após duas derrotas seguidas na Quarta Divisão, o Retrô volta a entrar em campo neste sábado (1º). A Fênix vai até Arapiraca, onde visita o ASA, às 17h, pela 6ª rodada. O time pernambucano é o quarto lugar do Grupo A4 com sete pontos, quatro a menos que os alagoanos, atuais segundos colocados.

