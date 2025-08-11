A- A+

Futebol Destaque em vitória diante do Grêmio, Léo Pereira ganha moral no Sport Atacante deu passe para o gol de Matheusinho no triunfo por 1x0, pela Série A do Campeonato Brasileiro

“Tive uma oportunidade, mas sei que vão aparecer mais”. Essa foi a frase de Léo Pereira, atacante do Sport, no final do primeiro tempo diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo estava 0x0 e o jogador já tinha criado uma boa chance, mas sem acertar o alvo. Assim como foi perante o Bahia, em outro empate sem gols. Mas nada disso tirou a confiança do atleta. Na etapa final, ele não deixou o dele, mas foi o garçom para o gol de Matheusinho que garantiu o primeiro triunfo do Leão no torneio.





Mais do que a assistência que decretou o 1x0 diante do Grêmio, Léo Pereira se destacou pelo trabalho que deu à defesa gremista pelo lado esquerdo. Substituindo Barletta no setor, o atacante foi a válvula de escape do Sport, em boa sintonia com Derik, com quem construiu boas oportunidades. Se o gol não saiu, ao menos ficou a sensação de que, com ele, o desempenho ofensivo do Leão evoluiu.



Opção

“A escolha (de Léo Pereira na vaga de Barletta) foi em cima das características e do momento. Barletta é um belíssimo atacante e contamos com ele plenamente, mas essas situações fazem parte da carreira de um atleta profissional. Até pela busca do melhor rendimento individual e coletivo, no nosso entendimento era preciso ter um jogador de mais velocidade de transição”, afirmou o técnico Daniel Paulista.

O jogador de 25 anos veio por empréstimo do CRB, com contrato válido até o fim de 2025 e com opção de compra ao término do vínculo.“Precisávamos da velocidade de Léo atacando o espaço. Tínhamos essa lacuna no nosso entendimento e conseguimos aproveitar dentro do jogo, tendo êxito. Não somente Léo, mas o Sport como um todo fez uma bela partida”, completou.

Desencantou

O jogo também marcou a primeira bola na rede de Matheusinho com a camisa rubro-negra. “Dá para sentir uma crescente no elenco. Só quero agradecer, estou muito feliz pelo gol e espero ajudar o Sport a sair desta situação”, frisou.

A tendência é que Matheusinho e Léo Pereira continuem, ao lado de Derik, entre os titulares do setor ofensivo. O próximo compromisso do Sport é sábado (16), contra o São Paulo, na Ilha do Retiro, na abertura do segundo turno.

No primeiro turno, o Sport empatou sem gols com o São Paulo. O Leão segue na lanterna da Série A, com nove pontos. O Tricolor é o sétimo, com 28.

