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Sport Destaque em vitória do Sport, Patrick de Paula se emociona após jogar 90 minutos: "Estou em forma" Camisa 7 foi o autor do gol da vitória leonina sobre o São Bernardo, na Ilha do Retiro

O volante Patrick de Paula, do Sport, se emocionou ao término da partida que deu a vitória aos pernambucanos sobre o São Bernardo, na noite desta terça-feira (6), por 2x1, na Ilha do Retiro.

Pela primeira vez, em quase seis meses, o jogador voltou a atuar por 90 minutos na temporada. Sua última partida completa tinha sido em 29 de abril, quando ainda atuava pelo Remo.

Destaque do time dirigido por Mariano Soso perante o São Bernardo, o camisa 7 foi o autor do gol do triunfo leonino, marcado aos 40 minutos do segundo tempo, em bela finalização da entrada da área. Na saída do campo, o jogador lembrou dos problemas físicos sofridos ao longo da carreira. Entre eles, uma lesão no joelho, na época em que defendia o Botafogo.

"Estou emocionado pelo momento, por tudo que passei. Toda minha trajetória para chegar até este momento. Glorifico o nome de Deus, porque se Ele não tivesse me capacitado, eu não estaria aqui depois de uma grave lesão no joelho", desabafou Patrick à ESPN.

"O Sport me deu oportunidade, confiou no meu potencial, no meu trabalho. Não sou eu, é o brilho do Senhor através da minha vida. Ele tem me abençoado neste momento", complementou.

Esta foi a sexta partida de Patrick de Paula pelo Sport desde que o volante foi contratado em agosto. Nas cinco anteriores, foi acionado sempre no decorrer do segundo tempo. No revés para o CRB, por 2x1, marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Agora, titular pela primeira vez, afirma que está cada vez mais apto fisicamente.

"Jogar 90 minutos é difícil. Só com sequência, treinamento, e estou trabalhando bastante. Hoje (terça) deu para mostrar um pouco que estou em forma, estou bem, me sinto grato pela oportunidade que Deus me deu", enfatizou.

"É seguir evoluindo e não se acomodar pelo momento. Mas é celebrar, porque domingo tem outra guerra, uma batalha, uma final, e precisamos estar bem para dar continuidade no trabalho", concluiu.

Com a vitória sobre o São Bernardo, o Sport chegou aos 50 pontos e subiu para a sétima posição na Série B. O Rubro-negro está dois pontos atrás do Atlético-GO, que entra em campo nesta quarta-feira (7), diante do CRB, em Maceió. O Dragão, aliás, é o próximo adversário do Leão na competição, em duelo agendado para domingo (11), em Goiânia.

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