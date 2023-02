A- A+

Recopa Destaque do Flamengo retorna para final da Recopa contra Del Valle; veja escalações e onde assistir A final acontece nesta terça-feira (28), às 21h30, no Maracanã

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle nesta terça-feira (28), às 21h30, no Maracanã.

Com a vantagem adquirida na primeira partida, os equatorianos precisam apenas de um empate para ficar com a taça.

Essa será a terceira tentativa de título do Rubro-Negro carioca neste início de temporada. Uma vitória diante do Del Valle pode aliviar a pressão do time que foi derrotado pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil e eliminado pelo Al-Hilal, no Mundial de Clubes.

A boa notícia para o técnico Vítor Pereira é o retorno do centroavante Pedro. Quem também está de volta é o volante Gerson, recuperado de lesão no tornozelo, mas ele deve ficar no banco de reservas.

Prováveis escalações:

Flamengo: técnico (Vítor Pereira)

Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Independiente Del Valle: técnico (Martín Anselmi)

Ramírez; Fernández, Garcia, Shuncke, Carabajal e Caicedo; Pellerano, Faravelli, Sornoza e Alcívar (Rodríguez); Díaz.

Qual canal vai passar Flamengo x Independiente Del Valle?

A partida terá transmissão da ESPN (tv fechada) e Star+ (streaming).





