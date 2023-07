Destaque na Alemanha e na Summer League da NBA, Yago vai disputar a Euroliga pelo Estrela Vermelha

A- A+

O armador Yago, da seleção brasileira de basquete, definiu o próximo capítulo de sua carreira nesta segunda-feira. O jogador de 24 anos assinou com o Estrela Vermelha, de Belgrado. Pelo time sérvio, vai disputar a Euroliga, o principal torneio de clubes do basquete europeu.

Yago, que já está de volta ao Brasil, vinha disputando a Summer League da NBA pelo Chicago Bulls. Por lá, teve médias 8,3 pontos, 3,3 rebotes e 4,5 assistências em 19,1 minutos em quadra. Pré-convocado para o Mundial de Basquete (em agosto), ele se apresenta no próximo dia 27.

Também nesta segunda, ele se despediu do Ratiopharm UIm. Com a camisa do time alemão, o jogador foi campeão nacional e MVP das finais na última temporada.

– Há um ano, eu estava assinando com o Ratiopharm Ulm e estava muito feliz de chegar à Europa. Sabia que seria um grande passo na minha carreira e, agora, estou assinando com o Estrela Vermelha de Belgrado, um passo gigantesco na minha carreira. Sempre foi um sonho jogar a Euroliga, sempre foi um sonho estar entre os melhores e fazer parte disso é um sonho não só meu, mas também da minha família, de todos que estão sempre ao meu lado. Quero agradecer ao Ulm, à Alemanha por ter me recebido muito bem, me acolhido em todos os momentos. Deixo o meu respeito e carinho pela cidade, pelos fãs e pelo time, e estou muito feliz de poder agora representar Belgrado, um grande time, ainda mais falando em Europa. Obrigado a todos pelo carinho e pelas mensagens que estou recebendo – completou ele.

Revelado pelo Paulistano, Yago também atuou com a camisa do Flamengo no Brasil. O jogador, que chegou a se inscrever no Draft de 2019 da NBA, falou da nova experiência no basquete americano:

– Foi incrível! Desde os primeiros momentos, de quando eu cheguei em Chicago… Todos me trataram muito bem, falaram que me acompanham há um tempo. Desde que fomos para Las Vegas, deu para ver que é realmente outro mundo quando se fala de basquete, foi uma experiência que vou levar comigo pra sempre, poder ter vestido uma das camisas mais históricas do esporte. Estou feliz por ter tido essa oportunidade, ter competido, mostrado o meu jogo, aprendido e, sem dúvidas, ter evoluído ainda mais após essa Summer League com os Bulls.

