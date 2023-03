Destaque nos últimos jogos, goleiro Michael confirma renovação com o Santa Cruz

A- A+

A torcida do Santa Cruz tem um motivo para ficar feliz nesta quarta-feira (22) que teve a goleada sofrida para o Fortaleza e, consequentemente, a eliminação na Copa do Nordeste. O goleiro Michael, grande destaque dos últimos jogos, confirmou a renovação de contrato com a Cobra Coral até o Pernambucano de 2024. A entrevista foi dada à transmissão da TV jornal após o apito final. O antigo vínculo era até o final da Série D deste ano.

Michael chegou ao Santa Cruz nesta temporada e demorou para assumir a titularidade. Ele passou praticamente um mês aprimorando a condição física.

A estreia foi contra o Retrô, no Campeonato Pernambucano. Desde então, foram oito jogos com a camisa tricolor com Michael sendo fundamental na maioria das partidas. O melhor jogo foi contra o Sport, no último sábado, quando o arqueiro fez boas defesas e não sofreu gol.



