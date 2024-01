Destaques da natação da AABB Recife, Beatriz Bezerra e Carolina Oliveira analisam 2023

A- A+

Dois dos grandes nomes da natação pernambucana em 2023, Beatriz Bezerra e Carolina Oliveira, ambas comandadas por Sadler Sulzberger, da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) no Recife, obtiveram bons resultados ao longo da última temporada.

As campanhas de destaque em competições de nível nacional as permitem sonhar com torneios internacionais, defendendo as cores do Brasil em 2024. Além de despertar olhares dos principais clubes do Brasil na modalidade aquática. Em uma entrevista exclusiva para a reportagem da Folha de Pernambuco, as duas nadadoras revelaram suas impressões e projeções para o ano que vem.

Aos 17 anos, Beatriz Bezerra já é apontada como uma realidade da natação pernambucana. Ao longo de 2023, Bia não só disputou competições no meio das melhores nadadoras do país, como também conquistou o lugar mais alto do pódio nos 50 metros borboleta no Troféu José Finkel, principal competição nacional do segundo semestre entre os nadadores adultos profissionais. Nadando lado a lado contra muitas das suas referências, Beatriz revela como faz para se sentir mais confortável nessas situações.

“Desde mais nova, quando iniciei nestas competições, buscava colocar na minha cabeça que tinha que fingir que estava acostumada a isso, porque assim eu poderia lidar melhor com a situação e não entrar e sentir o peso de estar entre os nomes mais experientes da modalidade. Mas posso dizer que estou me acostumando a isso”, declara.

Balanço do ano

Ainda nadando no Juvenil 1, com 15 anos, Carolina Oliveira conquistou seis medalhas no último Campeonato Brasileiro da categoria, neste mês de dezembro, em São José do Rio Preto, São Paulo. Para a pernambucana, 2023 foi o ano dos sonhos.

"Foi mágico para mim. Foi um ano em que tive minhas primeiras grandes experiências na natação, minhas primeiras competições internacionais, primeiras convocações para a seleção brasileira. O ano já começou bem quando fui convocada pelo Time Brasil para participar de um training camp no Centro Olímpico do Rio de Janeiro. E depois as coisas só foram acontecendo", reflete.

Para Beatriz, a temporada não foi apenas de bons momentos. Ao longo do primeiro semestre, a atleta conviveu com problemas físicos que atrapalharam seu ritmo. "Foi uma temporada complicada mas que no final deu certo. Foi difícil porque tive lesão, a recuperação foi difícil, mas com o tempo fui melhorando e percebendo que tinha capacidade de superar", celebra.

2024

A próxima temporada vem chegando com altas expectativas às nadadoras. Para Carolina, o desejo é de ao menos igualar os resultados e desempenhos do ano que se encerra. "Eu espero continuar nessa mesma linha de evolução, de conseguir melhorar meus tempos em competições importantes, conseguir nadar bem e feliz com o que eu faço", projeta Carol.

Beatriz entende que o próximo ano é a oportunidade de realizar o sonho de todos os nadadores. "Vou para o próximo ano com uma expectativa muito alta. Não queria pensar em Olimpíada, não queria me cobrar sobre isso, mas eu vou tentar sim, não custa tentar. Então fica como o objetivo principal", afirma Bia.

Futuro longe do Recife

Completando 18 anos em março, Beatriz vem sendo procurada por grandes clubes de natação do Brasil. Segundo a atleta, o momento de sair do Recife e ir para um centro mais competitivo aqui no país está próximo.

"Está perto de ocorrer. Já estava pensando em acabar essa temporada aqui e ano que vem me mudar para São Paulo. Temos várias propostas, não assinamos nada ainda, estamos pensando nos prós e contras", encerra, sem revelar os nomes.

