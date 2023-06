A- A+

nba 2023 Destaques do Nuggets: Conheça os responsáveis pela conquista histórica

Os Denver Nuggets garantiram seu lugar na história do basquete na segunda-feira, ao vencer o Miami Heat, assegurando assim seu primeiro título da NBA na temporada 2022/23, conforme previsto aqui pelo favoritismo apontado no portal Lakers Brasil.

— Vocês viram os arremessos que ele [Nikola Jokic] acertou. Mesmo quando você marca, em uma das melhores posições, ele coloca a bola atrás da cabeça, como o Larry Bird, arremessa a uns 15 metros no ar e ainda acerta [a cesta]. Ele fez isso umas quatro ou cinco vezes nessa série. Só me resta tirar o chapéu pra ele — afirmou LeBron James.

O favoritismo do Denver Nuggets, que conseguiu impressionar até mesmo Lebron James, acabou se confirmando na final da temporada de 22/23 entre Nuggets x Heat.

A série final terminou com um 4 a 1 a favor dos Nuggets, uma conquista inédita para a franquia, graças à destreza notável do pivô Nikola Jokic e do armador Jamal Murray.

Com essa vitória, os Nuggets se tornam a décima equipe a registrar um título na cronologia da NBA, se unindo a equipes como os Los Angeles Lakers e os Boston Celtics, que lideram com 17 títulos cada.

Como foi o jogo do campeonato?

A partida decisiva foi cheia de reviravoltas e tensão. Inicialmente, os Nuggets tomaram a dianteira com uma vantagem de oito pontos.

No entanto, após uma pausa, o Heat respondeu com um impressionante 13 a 2, virando o jogo. O primeiro quarto foi marcado por erros e nervosismo, e Bam Adebayo do Heat se destacou com 14 pontos.

O segundo quarto manteve a intensidade do jogo com o Heat liderando. Aproveitando a baixa eficácia de três pontos dos Nuggets e os múltiplos turnovers, o Heat construiu uma vantagem de 10 pontos.

Apesar de liderar no intervalo, o Heat não conseguiu manter a distância no terceiro quarto, com os Nuggets fechando a lacuna.

O quarto e último quarto foi decisivo e polêmico, com uma decisão de arbitragem que mudou o curso do jogo. Jimmy Butler do Heat conseguiu virar a partida, mas cometeu um erro crucial nos últimos 24 segundos.

Os Nuggets capitalizaram isso, deixando o Heat precisando de um milagroso arremesso de três pontos, que infelizmente não veio. No final, a vitória e o título foram para o Denver Nuggets.

Destaques da partida:

Nikola Jokic (DEN): 28 pontos, 4 assistências, 16 rebotes

Jimmy Butler (MIA): 21 pontos. 5 assistências, 3 rebotes

Bam Adebayo (MIA): 20 pontos, 1 assistência, 12 rebotes

Michael Porter Jr. (DEN): 16 pontos, 3 assistências, 13 rebotes

Jamal Murray (DEN): 14 pontos, 8 assistências, 8 rebotes

O campeonato dos Nuggets veio com as seguintes pontuações:



Jogo 1: 01/06 - Miami Heat 93 x 104 Denver Nuggets

Jogo 2: 04/06 - Miami Heat 111 x 108 Denver Nuggets

Jogo 3: 07/06 - Denver Nuggets 109 x 94 Miami Heat

Jogo 4: 09/06 - Denver Nuggets 108 x 95 Miami Heat

Jogo 5: 12/06 - Miami Heat 89 x 94 Denver Nuggets

Quem é o “Joker”?

Falando sobre Nikola Jokic, é um jogador excepcionalmente talentoso, conhecido pela eficiência ofensiva, habilidades defensivas e completo controle do jogo.

Mesmo sendo um pivô, ele exibe uma mobilidade impressionante e consistentemente supera as estatísticas de astros da NBA como LeBron James e Stephen Curry.

Apesar de ser considerado um talento tardio, Jokic foi a 41ª escolha no Draft de 2014 e não foi imediatamente reconhecido por sua excelência.

Ele cresceu na Sérvia, onde experimentou em primeira mão os conflitos do país e foi MVP aos 16 anos. LeBron James e o treinador do Denver Nuggets, Michael Malone, são apenas alguns dos nomes que elogiaram suas habilidades e talento único.

Inclusive, muito têm se falado nas redes sociais sobre a forma como Jokic lidou jogando fora de casa nos playoffs da temporada de 22/23.

Seu desempenho dominante e arrasador se impondo a cada jogo pode ser explicado por Jokic já ter vivenciado climas tensos durante jogos de basquete profissional na Sérvia, país onde cresceu.

Fato é que o desempenho dos Nuggets liderados por Jokic, Jamal Murray e Michael Porter Jr será lembrado eternamente pelos fãs do maior basquete do mundo.

Será que podemos esperar pelo bicampeonato em 23/24?

