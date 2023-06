Destaques do Sport, Vagner Love e Luciano Juba viram ausências contra a Chapecoense

A- A+

O Sport terá três desfalques para encarar a Chapecoense, fora de casa. Entre eles, dois de extrema importância para o esquema do técnico Enderson Moreira: Vagner Love e Luciano Juba. Ao lado de Wanderson, a dupla não viajou para Santa Catarina, onde o clube entra em campo nesta terça-feira (27), às 19h, na Arena Condá, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Vagner Love e Wanderson ficaram no Recife devido a desconfortos musculares. Já no caso de Luciano Juba, o prata da casa deixou o duelo perante o Juventude com dores na virilha e também segue sendo acompanhado de perto pelo departamento médico rubro-negro.

As ausências de Vagner Love e Luciano Juba irão pesar na escalação do Sport. Titulares absolutos da equipe, eles são artilheiro e vice do Leão, respectivamente, no ano e também na Série B. Enquanto o camisa 9 já foi às redes em 38 oportunidades na temporada, além de nove na Segundona - onde é goleador máximo -, Juba soma 17 gols e já contribuiu com 15 assistências em 2023.

Sem as referências ofensivas que marcaram 14 dos 22 gols do clube nesta edição da Série B, Enderson terá que quebrar a cabeça para escalar o ataque leonino perante a Chape. Na ponta esquerda, Felipinho foi acionado no lugar de Juba contra o Juventude e pode aparecer entre os titulares. O próprio lateral-esquerdo se colocou à disposição do técnico após a partida da última quinta-feira.

Já no lugar de Love, as opções são maiores. Substituto do "Artilheiro do amor" no último jogo, Kayke aparece como opção. Gabriel Santos, que também é centroavante de origem, briga pelo espaço. Outra possibilidade é Enderson centralizar Fabrício Daniel. Apesar de atuar pela ponta direita, o atacante já fez a função de camisa 9 em outras ocasiões da carreira.

