Destino? Campeão da NBA com o Denver Nuggets, Jokic vestiu camisa da franquia aos 5 anos; entenda

A- A+

Eleito MVP (melhor jogador) das finais da NBA, o pivô sérvio Nikola Jokic foi o grande nome do título inédito da NBA do Denver Nuggets, confirmado nesta segunda-feira, com vitória por 94 a 89 sobre o Miami Heat (4 a 1 na série). Se nesta segunda o atleta entrou para a história da franquia, uma foto curiosa mostra que esses caminhos já tinham se cruzado há 23 anos atrás, mesmo que de forma inocente: em foto resgatada nas redes sociais, um pequeno Nikola aparece vestindo um moletom dos Nuggets.

A foto mostra Jokic com cinco anos de idade, em 2000, e foi compartilhada originalmente pelo empresário do jogador, Misko Raznatovic, em 2022, quando Jokic havia conquistado seu segundo título de MVP da liga. Além da óbvia conexão com a franquia do Colorado, surpreende o fato do agasalho ter chegado até a Sérvia, dada a curta projeção internacional dos Nuggets nas últimas décadas.





Jokic (à direita) aparece vestindo moletom dos Nuggets na Sérvia // Foto: Reprodução/Instagram

"Pequena história sobre destino. Esse é Nikola Jokic, duas vezes MVP da NBA, com cinco anos de idade em sua cidade natal de Sombor, na Sérvia. Em 2000, quando essa foto foi tirada, ele vestia um moletom dos Nuggets. Não porque amava basquete ou conhecia o time. Foi um presente. As chances de uma criança de cidade pequena da Sérvia ter um moletom de um time americano pouco conhecido em 2000 (exceto times famosos como os Lakers ou os Bulls) eram mínimas. As chances de alguém conhecer os Nuggets numa cidade pequena da Sérvia eram próximas a nenhuma. Mas as chances dessa mesma criança crescer, jogar basquetebol profissionalmente, alcançar o ápice de sua carreira, ser MVP duas vezes e assinar um contrato histórico com esse mesmo time do qual vestiu o moletom com cinco anos eram zero. É verdade é que campeões criam seus próprios destinos, fazem do impossível possível e escrevem páginas da história com dedicação excepcional, trabalho duro, sacrifício, confiança e disposição para fazer mais do que outros. Mas às vezes, uma pitada de destino vira parte importante do resultado final", escreveu o empresário, na época.

O pivô trilhou carreira de sucesso no basquete da Sérvia durante a juventude antes de chegar à NBA aos 19 anos, no Draft de 2014. Foi a 41ª escolha, na época pouquíssimo badalado. Mas seu perfil de eficiência e trabalho forte mudaram as perspectivas na liga até que ele se tornasse o destaque que é hoje.

Na temporada regular, ficou muito perto de conquistar o terceiro título de MVP da liga, mas acabou perdendo para Joel Embiid em votação polêmica. Nos playoffs, brilhou pelos Nuggets, com o qual perdeu apenas 4 das 20 partidas que disputou — foi eleito também MVP das finais da Conferência Oeste. Teve incríveis médias de 30 pontos, 9,5 assistências e 13,5 rebotes por jogo.

Veja também

Futebol Marcelo Ajul desiste do pedido de rescisão contratual com o Sport na Justiça