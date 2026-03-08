A- A+

Sport Determinantes, Iury Castilho e Barletta celebram título do Sport sobre Náutico Enquanto recém-chegado brilhou com apenas três jogos na competição, veterano ergue o troféu pela terceira vez com a camisa rubro-negra

Embora o futebol seja coletivo, no Sport algumas peças acabaram se destacando de forma individual na campanha do título pernambucano sobre o Náutico. Depois de um início com a equipe sub-20 nas três primeiras rodadas e com o elenco ganhando peças ao longo do campeonato, um recém-chegado e um veterano foram determinantes para carimbar o tetracampeonato da equipe no Estadual: os atacantes Iury Castilho e Chrystian Barletta.

Com o técnico Roger Silva sempre fazendo mexidas rodada a rodada, o Leão teve o atacante Iury Castilho como seu artilheiro no torneio. Foram quatro gols para o camisa 95 que foi um dos últimos reforços a desembarcar na Ilha do Retiro e só fez três partidas no Estadual. O suficiente para escrever o nome na história rubro-negra e alfinetar o rival. Castilho ainda entrou em campo na Copa do Brasil, na quinta-feira, e desperdiçou um pênalti na classificação sobre a Desportiva Ferroviária.

"É um sentimento maravilhoso, agradeço a Deus pelo momento. Cheguei aqui e fui muito bem recebido, esse grupo é uma família. Sempre fui bem no Nordeste, minha família está feliz aqui, é um sentimento de felicidade. Depois do jogo de ida, falaram (Paulo Sérgio) que a Ilha era chiqueiro, montaram palco... Então deixa o palco para nós, vai ter pagode, a torcida está feliz. Dedico o título à minha mãe, minha filha e minha esposa", falou o jogador à transmissão da partida, após o término do clássico.

Anunciado em 30 de janeiro, no fechamento das inscrições para o Pernambucano, Iury Castilho foi titular do Sport pela primeira vez contra o Retrô, no confronto de volta da semifinal. Na ocasião, atuou pela ponta direita na ausência de Chrystian Barletta. Com boa movimentação ofensiva, esteve presenta na formação inicial do duelo de ida da final. Desta vez, contudo, como centroavante no lugar do então artilheiro leonino, Gustavo Coutinho. No empate em 3x3, também balançou as redes duas vezes.

Diante das boas aparições, Castilho parece ter conquistado espaço que só Chrystian Barletta tinha, até o momento, no setor ofensivo. No Sport desde 2024, o camisa 30 celebrou seu tricampeonato pelo clube leonino. Na campanha do título, o jogador de 24 anos contribuiu com um gol e três assistências - uma delas para o gol de Augusto Pucci, nos Aflitos, e celebrou a taça, após participar ativamente da queda do clube para a Sérei B no ano passado.

"A gente sabe que o ano passado foi um ano para esquecer. Estou feliz demais de ter ficado, sabia que esse ano seria difícil. Apesar do começo ter sido difícil (no Estadual), esse grupo, quando estávamos jogando, tirando as três primeiras rodadas que foi com o sub-20, não perdeu. A gente viu que o lado de lá estava comemorando, já tinha montado palco, mas trabalhamos e fomos felizes", salientou à TV responsável pela transmissão da final.

Além de Iury Castilho e Barletta, outras peças foram importantes para a campanha do 46º título pernambucano do Sport. Titular no início da competição, Gustavo Coutinho foi responsável por anotar três gols para o Leão no campeonato. A lista de goleadores rubro-negros ainda conta com Gustavo Maia, Marcelo Ajul, Lipão e Micael, com dois tentos cada ao longo da competição. Titular apenas no jogo de volta da final, nos Aflitos, Zé Lucas também mostrou porque é a principal joia leonina dos últimos anos. O jovem de 17 anos teve atuação segura e foi responsável por construir a jogada que originou o pênalti sofrido por Max e convertido por Iury Castilho, no 3x0 sobre o Náutico.

