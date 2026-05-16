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basquete Detroit Pistons derrota Cleveland Cavaliers e força Jogo 7 dos playoffs da NBA O time de J.B. Bickerstaff entrou na quadra precisando do resultado positivo para manter chances de classificação à decisão da conferência

Jogando na Rocket Arena, o Detroit Pistons conseguiu a vitória diante do Cleveland Cavaliers e forçou o Jogo 7 da semifinal da Conferência Leste da NBA. A partida ocorreu na noite desta sexta-feira (15) e terminou com triunfo dos visitantes por 94 a 115. Agora a definição acontece no domingo (17), às 21h, em Detroit.

O time de J.B. Bickerstaff entrou na quadra precisando do resultado positivo para manter chances de classificação à decisão da conferência. E a equipe contou com outro grande jogo de Cade Cunningham, que anotou 21 pontos, dois rebotes e oito assistências. Além do camisa 2, Jalen Duren e Daniss Jenkins tiveram bom aproveitamento no embate.





Por outro lado, o Cleveland Cavaliers, de James Harden, até conseguiu equilibrar a partida nos primeiros dois quartos. Mas acabou perdendo ritmo no terceiro e quarto período e sofreu a primeira derrota em casa nos playoffs. A franquia tenta retornar à final da NBA após oito anos de jejum.

Apesar da derrota, James Harden entrou para o top 10 dos maiores pontuadores da história dos playoffs da competição. O camisa 1 acertou uma bola de três no primeiro período e chegou a marca de 4.148 pontos na pós-temporada, exatamente um a mais que Stephen Curry, do Golden State Warriors. Em sua 17ª temporada na liga norte-americana, o astro do Cleveland tem 186 partidas nos playoffs.

O jogo decisivo acontece no domingo, às 21h, na Little Caesars Arena. Quem sair vencedor no embate enfrentará o New York Knicks A outra chave já está definida e será entre Oklahoma City Thunders e San Antonio Spurs.



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